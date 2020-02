Sanremo 2020, Leo Gassmann vince le Nuove Proposte: la reazione di papà Alessandro lascia tutti senza parole.

Questa sera, 7 febbraio 2020, è in onda la quarta e penultima serata del Festival di Sanremo 2020. Una serata ricca di ospiti e colpi di scena, ma soprattutto un serata ricca di musica. Prima delle esibizioni dei 24 Big in gara, è stata la volta delle Nuove Proposte. Con due doppi duelli, siamo giunti alla finalissima: a sfidarsi sono stati Tecla Insolia e Leo Gassmann, figlio del noto attore Alessandro. E, a trionfare, è stato proprio quest’ultimo. Ma come avrà reagito il papà alla notizia della vittoria? Ebbene, il post pubblicato dall’attore sui suoi profili social non è passato inosservato. Ecco perché.

Sanremo 2020, Leo Gassmann vince le Nuove Proposte: la reazione di papà Alessandro è esplosiva

Leo Gassmann è il vincitore dell Nuove Proposte della settantesima edizione del Festival di Sanremo. A deciderlo sono stati i voti della giuria demoscopica, della sala stampa e del televoto. Il suo brano Vai bene così ha convinto tutti. In tanti, sui social, hanno espresso la loro gioia alla notizia della vittoria di Leo. E, in particolare, il suo fan numero uno: il papà Alessandro Gassmann. L’attore ha deciso di esprimere tutta la sua felicità in un video che non è passato inosservato. Date un’occhiata:

Mi sei sempre andato bene così amore mio!!!!!!!!🎸💥🎸💥✌🏾💥🎸💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 pic.twitter.com/QJpyVWOBq5 — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) February 7, 2020

Eh si, ve lo avevamo detto! L’attore non si è affatto contenuto: è pazzo di gioia per il trionfo di Leo a Sanremo Giovani. E ha deciso di non nasconderlo. “Mi sei sempre andato bene così amore mio”, scrive Alessandro Gassmann come didascalia al post, richiamando il titolo del brano portato in gara dal figlio. Ecco un screen del momento della ‘particolare’ esultanza dell’attore:

Un’esultanza che non poteva passare inosservata! E voi, state seguendo la serata di Sanremo 2020? Siete contenti per la vittoria di Leo Gassman?