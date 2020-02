La bretella di Elettra Lamborghini fatica a reggere: la cantante rischia l’incidente ‘bollente’ tra le stories di Instagram

Elettra Lamborghini è una della cantanti in gara al Festival di Sanremo 2020. L’artista si è presentata all’Ariston con il brano “Musica (e il resto scompare). La rampolla della famiglia Lamborghini sembrerebbe non aver convinto né la giuria demoscopica né la sala stampa. Nemmeno la sua esibizione in coppia con Miss Keta nella serata della cover ha convinto l’orchestra. Elettra, dunque, non sarà sicuramente ricordata nella settantesima edizione del Festival di Sanremo, ma il suo brano ha già raggiunto migliaia di stream sul web. I suoi fan, infatti, stanno ascoltando a palla il brano portato dalla cantante all’Ariston.

Elettra Lamborghini, incidente ‘bollente’ tra le stories di Instagram

La Lamborghini sta raccontando tutte le sue giornate sanremesi attraverso il suo account social. Tra prove, trucco, parrucco ed esibizione, le sue stories sono sempre molto seguite dai fan. Non sempre, però, tutto va per il meglio. Oggi ad esempio, mentre la cantante si preparava per una nuova giornata (l’ultima) a Sanremo, ha notato che la bretella faceva fatica a reggere le sue forme abbastanza prosperose. La cantante ha pubblicato una foto della bretella in evidente difficoltà, mettendo in evidenza con un cerchio il punto in cui la bretella sembra cedere. A momenti la star di caratura internazionale ha rischiato l’incidente ‘bollente’ sul popolare social network. La Lamborghini poi ci ha scherzato su, pubblicando un meme che descriveva la situazione attuale della sua bretella.

Tra le stories di Instagram, la Lamborghini ha pubblicato anche il personale pensiero riguardo alla scaletta dell’ultima serata. La cantante, infatti, si esibirà di nuovo tra gli ultimi e sul popolare social network ha commentato: “Sono scioccata. Ovviamente mi esibisco per ultima perchè faccio ascolti“. Anche ieri sera la Lamborghini è stata la penultima ad esibirsi.