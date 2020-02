Pago, “Ti piacerebbe il matrimonio?”: la risposta di Serena lascia tutti senza parole; ecco cosa è accaduto nella casa del Grande Fratello Vip.

Il Grande Fratello Vip è entrato ormai nel vivo. La quarta edizione del reality più spiato della tv appassiona sempre di più milioni di telespettatori. E, tra i concorrenti più chiacchierati di tutti ci sono senza dubbio Pago e Serena Enardu. Il cantante è nella Casa del Grande Fratello Vip sin dalla prima puntata, mentre la sua fidanzata lo ha raggiunto solo nell’ultima puntata. Una vera sorpresa per Pago, che, a quanto pare, ha deciso di dare un’altra possibilità alla Enardu. Tra i due, infatti, sembra essere tornata l’armonia, dopo la burrascosa esperienza a Temptation Island Vip. Che sia il momento giusto per convolare a nozze? Nella casa, Pago ha chiesto a Serena cosa ne penserebbe del matrimonio. E la risposta della bellissima sarda ha spiazzato tutti. Scopriamo cosa è accaduto poco fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Pago, “Ti piacerebbe il matrimonio?”: la risposta di Serena Enardu è inaspettata

Pago e Serena sono sempre più uniti. Dopo la rottura in seguito alla partecipazione a Temptation Island Vip, la Enardu si è resa conto di amare ancora il suo ex e ha fatto di tutto per riconquistarlo. Riuscendoci alla grande. Si, perché tra i due piccioncini sembra essere tornato davvero il sereno. Entrambi concorrenti del Grande Fratello Vip 4, Pago e Serena si mostrano sempre più affiatati. A tal punto che, durante una chiacchierata sul divano con la sua amata, Pago ha parlato di matrimonio. Una domande ben precisa, quella del cantante: “Ti piacerebbe?”, chiede a Serena. Che risponde: “Lo sai che io non sono per il matrimonio”. Ma Pago non ‘si arrende’, e continua ad indagare, per scoprire i pensieri della sua Serena. “E per cosa sei?”, chiede il cantante. “Per te!”, risponde la Enardu. Insomma, uno scambio di parole dolci tra la coppia ritrovata. Ma, a quanto pare, Serena non sembra intenzionata a convolare a nozze col suo Pago.

Niente fiori d’arancio in vista, per il momento, per Pago e Serena. Quest’ultima non è mai stata molto propensa all’idea di sposarsi. E, a quanto pare, l’amore ritrovato col suo Pago non sembra averle fatto cambiare idea. Almeno per ora! Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi. E voi, siete felici del ritorno di fiamma tra i due ex concorrenti di Temptation Island Vip?