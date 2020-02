Tiziano Ferro ha postato sui social la sorpresa ricevuta a poche ore dalla diretta di Sanremo 2020: suo fratello, Flavio, è venuto a trovarlo. Ecco il post.

Sanremo 2020 sta regalando tantissime emozioni e molti colpi di scena: Tiziano Ferro è uno dei protagonisti della settantesima edizione del Festival. Presente in tutte le serate come ospite, sta portando sul palco dell’Ariston esibizioni da brividi. Oggi 8 febbraio andrà in scena la finale dello show musicale più famoso ed amato in Italia: tantissimi ospiti saliranno sul palco ed accanto ad Amadeus ci saranno Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Mara Venier. Per Tiziano Ferro è arrivata una sorpresa in camerino a poche ore dalla diretta: l’ha resa pubblica sui social pochi minuti fa. Ecco di che si tratta.

Sanremo 2020, Tiziano Ferro esplode di gioia: “E’ venuto a trovarmi il mio super ospite”

Tiziano Ferro pochi minuti fa ha condiviso con i suoi fans la sorpresa ricevuta nel camerino: il famoso cantante di Latina sta regalando emozioni uniche al Festival di Sanremo 2020 e poco fa ha pubblicato un post davvero commovente. E’ stato scelto da Amadeus per esibirsi tutte le serate del Festival con i suoi brani e con cover di famosi canzoni italiane.

Tiziano su Instagram ha mostrato il ‘super ospite’ venuto a Sanremo per fargli una sorpresa. “E a sorpresa arriva a trovarmi il mio super-ospite, da circa 29 anni!

Grazie fratellino” scrive il cantante. Questo il post:

Il ragazzo che vediamo in foto è il fratello del cantautore: classe ’92, il suo nome è Flavio. Tra i due ci sono 11 anni di differenza e nonostante ciò, la somiglianza è davvero incredibile! Il taglio d’occhi è lo stesso ed anche il sorriso! Impossibile per lui non essere nella Finale di Sanremo 2020, dove il fratello, il famoso cantante italiano, si esibirà ancora una volta per regalare nuove emozioni uniche.