Biagio Antonacci, ospite Finale Sanremo 2020: età, altezza e con chi è sposato?

Finale Sanremo 2020, Biagio Antonacci è il super ospite: quanto è alto, dove è nato, chi è sua moglie e cosa sappiamo della sua vita privata.

Biagio Antonacci sarà ospite dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2020. Questa sera, sabato 8 Febbraio, andrà infatti in onda la finale della kermesse che decreterà il vincitore di questo Sanremo 2020 condotto in maniera esemplare da Amadeus accompagnato da Fiorello, Tiziano Ferro e, serata per serata, da altri personaggi ospiti e donne straordinarie che hanno regalato delle piccole perle di saggezza sul palco dell’Ariston. Biagio Antonacci è stato scelto come ospite di questa serata finale e su di lui le curiosità che interessano il pubblico sono tantissime. Come qual è la sua età? Quanto è alto? Chi è sua moglie i suoi figli?

Chi è la moglie di Biagio Antonacci?

Sappiamo che Biagio Antonacci, per quanto riguarda la vita sentimentale è molto riservato. Prima è stato legato alla figlia di Gianni Morandi con la quale ha avuto due figli Paolo e Giovanni. Finita la loro relazione, però, Biagio Antonacci si è legato a Paola Cardinale che aveva già una figlia. Biagio, ovviamente essendo padre di famiglia, ha mantenuto degli ottimi rapporti anche con la ex moglie perché l’idea era quella di mettere sempre i figli al centro, cercando di essere sereni il più possibile.

Quanto è alto Biagio?

Per quanto riguarda poi l’altezza di Biagio Antonacci sappiate che è altissimo. Biagio è alto 180 cm, pesa circa 74 kg ed è nato a Milano nel 1963. Sappiamo della sua vita privata che il papà era pugliese ed è mancato, purtroppo nel 2014, mentre la mamma era Milanese. Biagio è nato e cresciuto a Rozzano e ha iniziato subito a suonare la batteria in diversi gruppi della provincia. Si è arruolato poi nell’arma dei Carabinieri e quando incontra Ron, un cantautore che risiede nella stessa città, inizia a appassionarsi sempre di più alla musica.

Tanto che nel 1988 partecipa al Festival di Sanremo nelle nuove proposte, ma quando pubblica nel ’92 l’album “Liberatemi” e poi nel ’98 canzoni come Irisi o Quanto tempo ancora, il successo esplode e da quel momento non si è mai più fermato tanto che oggi appare al Festival di Sanremo 2020 proprio nel importantissima serata finale.