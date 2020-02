Uomini e Donne, splendido annuncio a sorpresa una coppia tanto amata del programma: la rivelazione fa gioire i loro fan, di chi parliamo.

Si tratta, senza alcun dubbio, di uno splendido annuncio a sorpresa per una coppia tanto amata di Uomini e Donne. I due giovani ragazzi, seppure stiano insieme da soltanto tre mesi, nel corso di una recente intervista per il magazine del programma, hanno spiazzato i loro sostenitori con una rivelazione davvero da urlo. Ma di chi parliamo? Di Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon. Ebbene si. Sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, i due piccioncini si sono raccontati e confessati senza freni. Rivelando, come dicevamo precedentemente, una decisione davvero importante. Ecco di che cosa parliamo.

Uomini e Donne, annuncio a sorpresa per Giulia e Daniele: i dettagli

In occasione di San Valentino, Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon compiranno 3 mesi di fidanzamento. Ebbene si. Sono passati già 3 mesi da quando la tronista romana, inaspettatamente ed improvvisamente, ha scelto il suo corteggiatore nel bel mezzo della puntata. Da quel momento, ne è passato di tempo. Eppure, l’amore che li lega aumenta sempre di più. È proprio per questo motivo che, nel corso di una loro recente intervista per Uomini e Donne Magazine, la coppia ha deciso di fare un vero e proprio annuncio a sorpresa. Stando a quanto si apprende dalla pagine del settimanale, sembrerebbe che i due giovani ragazzi abbiano trovato casa per andare a convivere. Certo, entrambi avevano espresso questa loro volontà sin da subito. Eppure, soltanto adesso, a quanto pare, è stata messa in pratica. Fino a questo momento, da quanto si apprende, i due piccioncini hanno dormito a casa dell’uno o dell’altro. Adesso, invece, sono riusciti nel loro obiettivo: andare a convivere insieme.

Insomma, questa è, senza alcun dubbio, una rivelazione davvero fantastica. E che, com’è giusto che sia, lascia tutti i loro fan senza parole. Tantissimi auguri ragazzi!

