Live – Non è la D’Urso, ospiti 9 febbraio 2020: in studio anche Morgan

Questa sera, 9 febbraio 2020, andrà in onda una nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso”: tra gli ospiti della puntata ci sarà anche Morgan

Tutto pronto per una nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso“. Il programma della conduttrice napoletana andrà in onda ventiquattro ore dopo la finale del Festival di Sanremo 2020. Sarà una puntata ricca di ospiti, colpi di scena e tanti temi saranno trattati nel salotto di Barbara D’Urso. La settantesima edizione della manifestazione canora ovviamente sarà il tema principale della puntata. La conduttrice analizzerà insieme ai suoi ospiti quanto successo sul palco dell’Ariston di Sanremo. Ieri, in occasione dell’ultima serata del Festival della canzone italiana, la conduttrice ha mandato una limousine fuori al teatro Ariston. Non mancheranno ovviamente filmati esclusivi e retroscena sulla 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Live – Non è la D’Urso, ospiti 9 febbraio: in studio Morgan

Oggi, domenica 9 febbraio 2020, andrà in onda una nuova puntata del programma di Barbara D’Urso. Si prospetta una puntata ricca di ospiti e soprattutto di colpi di scena. In studio ci saranno: Nina Moric, che replicherà alle nuove accuse dell’ex fidanzato Luigi Mario Favoloso, Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori, che risponderanno alle parole di Valeria Marini, mentre il fidanzato di Antonella Elia si sottoporrà alla macchina della verità dopo la voce del presunto tradimento con la sua ex fidanzata, nonché sorella di Asia Argento. L’ospite d’onore, però, sarà Morgan. Il cantautore, dopo alcuni screzi avuti con la conduttrice napoletana per un’ospitata mancata, sarà nello studio per raccontare tutta la verità sullo scontro avuto sul palco dell’Ariston con Bugo. Ricordiamo che, durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2020, Morgan si è presentato sul palco dell’Ariston, cambiando il testo del brano “Sincero” e facendo infuriare il suo partner. I due pare abbiano avuto anche una lite molto furiosa dietro le quinte dell’Ariston. Ieri, invece, entrambi hanno tenuto una conferenza stampa, in cui si sono scaricati la colpa a vicenda. Marco Castoldi racconterà tutto quello che è successo dietro le quinte dell’Ariston con Bugo e i motivi della rottura. L’artista parlerà anche della sua battaglia per riavere la casa dopo lo sfratto dello scorso giugno.

Sarà una puntata choc e assolutamente da non perdere. L’appuntamento è alle 21:20 su Canale 5. Lo show della D’Urso si scontrerà con la terza puntata di “Una madre“, la fiction con protagonista Vanessa Incontrada. Chi vincerà la gara d’ascolti?