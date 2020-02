Sanremo, retroscena choc su Morgan e Bugo: sputi e morsi dietro le quinte

Morgan e Bugo sono stati squalificati dal Festival di Sanremo 2020, ma tra i corridoi dell’Ariston girerebbe una voce clamorosa: ecco il retroscena

I due artisti sono stati ufficialmente squalificati dalla settantesima edizione del Festival di Sanremo. Ieri, durante la quarta serata, il primo ha cambiato il testo del brano “Sincero“, il secondo invece ha abbandonato il palco. Sia l’una che l’altra azione sono punibili da regolamento. Il direttore artistico e conduttore Amadeus ha così annunciato sul palco dell’Ariston la squalifica della coppia in gara. Questa mattina, inoltre, in conferenza stampa ha aggiunto: “Non ci sarà possibilità di rivedere i due artisti sul palco dell’Ariston“. La coppia si era classificata al diciassettesimo posto nella classifica stilata dalla sala stampa. Un colpo di scena clamoroso, che resterà sicuramente nella storia della manifestazione canora. Dietro al diverbio tra i due artisti, però, ci sarebbe un retroscena ancora più clamoroso.

Sanremo, retroscena choc su Morgan e Bugo

La lite tra i due artisti ha sicuramente segnato la settantesima edizione del Festival della canzone italiana. La coppia, messa insieme probabilmente da Amadeus, sembrava aver trovato un’intesa, come dimostrano anche i messaggi del cantautore sui social network. Ieri però, durante la quarta serata della manifestazione canora, è arrivata la rottura definitiva. La frizione c’era stata già tra le seconda e la terza serata, o meglio prima della serata dedicata alle cover. L’ex compagno di Asia Argento aveva chiesto alla produzione di poter dirigere l’orchestra per interpretare il brano “Canzone per te“. Il suo partner non sembrava essere d’accordo. Marco Castoldi poi si sarebbe lamentato per le poche prove concesse dalla produzione e addirittura ha mandato una lettera, firmata dal suo avvocato, ai dirigenti della Rai e ai giornalisti. Il suo partner ovviamente non era d’accordo e sembrerebbe che tra i due sia sfociata una lite molto furiosa, caratterizzata da sputi e addirittura morsi. Queste ovviamente sono voci di corridoio, che al momento non trovano conferma. Lo stesso Amadeus, in conferenza stampa, ha dichiarato: “Non sappiamo cosa sia successo dietro le quinte. Non c’erano telecamere. Sicuramente qualcuno della sicurezza avrà visto cosa è accaduto tra di loro. È giusto però che siano loro a chiarire l’accaduto“.

L’ex compagno di Asia Argento, dopo l’episodio avvenuto sul palco dell’Ariston, ha rincarato la dose, dichiarando: “Voleva liberarsi di me e invece mi sono liberato io di lui“. Il suo partner, invece, ha avuto solo un confronto con Amadeus e, come confessato dal direttore artistico, si sarebbe scusato con lui e con l’intera produzione. Il conduttore ha poi aggiunto: “È la persona più educata che io abbia mai conosciuto“.