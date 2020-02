L’Amica Geniale in onda da stasera, chi è l’attrice che interpreta Lenù in adolescenza: scopriamo età, carriera e vita privata di Margherita Mazzucco

L’amica Geniale è la serie tv evento, ispirata agli scritti di Elena Ferrante, la cui identità risulta essere ancora ignota. L’autrice ha pensato bene di rimanere lontano dai riflettori, creando un alone di mistero attorno alla sua figura, intensificatosi ancor di più col successo delle sue opere e della serie tv. L’amica geniale è prodotta dalla HBO e trasmessa in esclusiva da Rai 1, riscuotendo un enorme successo. Le puntate andate in onda a novembre 2018 sono state seguite da circa 7 milioni di telespettatori. Adesso che la serie sta per tornare, con la seconda stagione, cerchiamo di scoprire qualcosa in più sulle protagoniste della serie. Sappiamo infatti che le attrici scelte dalla Ferrante sono ragazze alle prime armi, ma che hanno dimostrato di essere notevolmente dotate. Quindi cerchiamo di scoprire qualcosa in più sulla carriera, l’età e la vita privata di Margherita Mazzucco, che nella serie interpreta la bella e ricca Lenù, amica inseparabile di Lila.

Chi è l’attrice che interpreta Lenù: età, carriera e vita privata

L’attrice che interpreta Elena Greco, soprannominata Lenù, in ‘l’amica geniale’ è Margherita Mazzucco. La ragazza è nata a Napoli 17 anni fa e frequenta con successo il liceo Classico. La ragazza, come anche le sue colleghe, è alla prima esperienza televisiva, ma esattamente come loro ha dimostrato di essere molto talentuosa e conquistando il favore di Elena Ferrante in persona. Margherita rispecchia alla perfezione la dolce Lenù, con gli occhi blu, i capelli biondissimi e i lineamenti angelici. Così come l’amica Gaia, questo rappresenta il primo provino e il primo impegno televisivo serio di Margherita.

Personaggio totalmente opposto a quello di Lila, Lenù è molto timida, introversa e risulta essere estremamente brillante a scuola. E’ il suo personaggio che racconta in prima persona tutta la storia che abbiamo visto e che vedremo ancora sul piccolo schermo.