Federica Panicucci ha ricevuto una splendida sorpresa nella puntata odierna di “Mattino 5”: un mazzo di fiori proprio da lui

Oggi, lunedì 10 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Mattino 5, programma in onda nella fascia mattutina e condotto dalla Panicucci e da Francesco Vecchi. Nella puntata odierna i conduttori hanno affrontato vari temi: dai falsi invalidi con il giornalista Raffaele Auriemma alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. La manifestazione canora ha occupato buona parte della puntata odierna: dal vincitore Diodato al fenomeno Elettra Lamborghini, fino alle pagelle dei giornalisti e allo scontro tra Bugo e Morgan. La Panicucci poi ha ricevuto una straordinaria sorpresa in studio.

Mattino 5, splendida sorpresa per Federica Panicucci

Nella puntata odierna del programma condotto dalla Panicucci e da Vecchi, la conduttrice ha ricevuto in diretta una bellissima sorpresa. Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2020, Amadeus, ha fatto recapitare uno straordinario mazzo di fiori alla conduttrice di Canale 5. Insieme ai fiori di Sanremo, il conduttore le ha inviato anche una foto, risalente al 1994, quando la Panicucci e Amadeus condussero insieme l’edizione del Festivalbar. La Panicucci, visibilmente emozionata, ha apprezzato il gesto dell’amico e collega Amadeus. Per Federica è stato come fare un tuffo nel passato e ricordare le due edizioni dello show musicale condotte insieme ad Amadeus. I due furono conduttori nel ’94, quando trionfò Umberto Tozzi con “Io muoio di te“, e nel ’95 insieme a Laura Freddi, quando trionfarono gli 883 con “Tieni il tempo“.

La Panicucci ovviamente ha ringraziato Amadeus e in studio le hanno chiesto: “Federica allora condurrai tu il Festival di Sanremo l’anno prossimo con Amadeus?“, la conduttrice però ha glissato la domanda ed ha risposto: “Lui è bravissimo e merita di condurre un’altra edizione del Festival di Sanremo. Ti auguro ogni bene“. Ricordiamo che il conduttore è in trattativa con la Rai e solo nelle prossime settimane sapremo se condurrà anche la prossima edizione della manifestazione canora.