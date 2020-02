L’amica Geniale, chi è l’attrice che interpreta Lila: età, carriera e vita privata

L’Amica Geniale in onda da stasera, chi è l’attrice che interpreta Lila in adolescenza: scopriamo insieme età, carriera e vita privata di Gaia Girace

L’amica Geniale è la serie tv evento, ispirata agli scritti di Elena Ferrante, la cui identità risulta essere ancora ignota. L’autrice ha pensato bene di rimanere lontano dai riflettori, creando un alone di mistero attorno alla sua figura, intensificatosi ancor di più col successo delle sue opere e della serie tv. L’amica geniale è prodotta dalla HBO e trasmessa in esclusiva da Rai 1, riscuotendo un enorme successo. Le puntate andate in onda a novembre 2018 sono state seguite da circa 7 milioni di telespettatori. Adesso che la serie sta per tornare, con la seconda stagione, cerchiamo di scoprire qualcosa in più sulle protagoniste della serie. Sappiamo infatti che le attrici scelte dalla Ferrante sono ragazze alle prime armi, ma che hanno dimostrato di essere notevolmente dotate. Quindi cerchiamo di scoprire qualcosa in più su Gaia Girace, l’attrice che nella serie interpreta Lila, amica inseparabile di Lenù.

Chi è l’attrice che interpreta Lila: età, carriera e vita privata

L’attrice che interpreta Lila nella serie tv di Elena Ferrante ‘L’amica Geniale’ è Gaia Girace. Nata nel 2004 a Vico Equense, nella penisola Sorrentina, ha 16 anni. Nata da mamma insegnante e papà agente immobiliare, frequenta il liceo linguistico, ma come possiamo anche notare dalla sua interpretazione, il suo sogno più grande è quello di diventare un’attrice professionista. Contemporaneamente agli studi liceali Gaia studia alla scuola di teatro e cinema ‘La Ribalta di Marianna De Martino’, sita a Castellammare di Stabia. Così come per le sue colleghe anche per lei il ruolo ottenuto per ‘L’amica geniale’, risulta essere la sua prima vera performance televisiva. Quello per il ruolo di Lina Cerullo è stato il suo primo provino, fortunatamente andato molto bene, visto che la Ferrante l’ha poi scelta per l’interpretazione.

Come si può notare il personaggio di Lila è estremamente complesso: a tratti sembra essere cattivo e molto irriverente, ma in realtà nasconde delle fragilità e delle insicurezze che purtroppo la protagonista deve mettere da parte per poter riuscire ad andare avanti. Una piccola curiosità è sicuramente il fatto che la ragazza ha preso lezioni di dialetto per poter imparare al meglio il napoletano, e il suo sogno più grande è quello di lavorare con Steven Spielberg.