Mara Venier furiosa su Instagram: “Basta str***ate”, cos’è successo

Mara Venier sbotta su Instagram: “Basta str***ate”, di seguito vi spieghiamo cosa è successo e vi anticipiamo che c’entra il Festival di Sanremo 2020

Mara è stata una delle ospiti della settantesima edizione del Festival di Sanremo. La conduttrice di Domenica In è arrivata nell’ultima serata della manifestazione canora. Molti pensavano fosse un co-conduttrice della finale e invece la Venier ha sceso le famigerate scale, ha fatto un lancio e poi si è seduta in prima fila. La Zia è stata protagonista anche di altri siparietti molto simpatici, come quello con il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari. La sua presenza, però, ha scatenato anche alcune polemiche sul web. Gli utenti, infatti, l’hanno attaccata per il presunto cachet, secondo loro esoso, percepito per una breve ospitata.

La conduttrice di Domenica In ha percepito un cachet per la piccola e breve ospitata nella finale del Festival della canzone italiana? Sul web le indiscrezioni si rincorrono ed hanno fatto storcere il naso ad alcuni utenti in cattiva fede. Qualcuno, infatti, l’ha attaccata perchè, secondo loro, non meritava di percepire un cachet per un’ospitata così scarna. La Venier, stufa delle critiche ricevute soprattutto sui social, ha vuotato il sacco ed ha sbottato su Instagram: “Non ho avuto nessun compenso! Basta con queste str***ate“. La Venier, dunque, era presente all’Ariston “in amicizia”, si è tolta lo sfizio di scendere le scale da tutte temute e si è seduta (come ogni anno) in prima fila.

I cachet in generale fanno sempre storcere il naso ai telespettatori di Rai Uno. Anche quest’anno ci sono state numerose polemiche per i cachet percepiti da Georgina Rodriguez e Antonella Clerici. Riguardo alla prima pare abbia percepito tra i 20 e i 25 mila euro, mentre la seconda avrebbe percepito il doppio. Queste, però, sono indiscrezioni che non hanno ricevuto conferma.