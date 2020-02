‘Come una madre’, domenica il 16 febbraio il finale di stagione, ecco le prime anticipazioni: la resa dei conti si avvicina, ma il colpo di scena cambia le carte in tavola.

Grande successo in queste ultime due domeniche per la fiction ‘Come Una Madre’, andata in onda su Rai Uno. Lo sceneggiato racconta la difficile storia di Angela, interpretata da Vanessa Incontrada, che ha perso suo figlio di 9 anni, Matteo, in un incidente e si trasferisce su un’isola in Toscana per affrontare il suo dolore. Qui, però, un’altra perdita la attende, perché la sua nuova amica Elena viene uccisa, per cui Angela si trova a doversi occupare dei due figli di Elena, Bruno e Valentina, più o meno coetanei del suo, ma soprattutto a doverli proteggere dagli assassini della loro mamma, che potrebbero voler uccidere anche loro. Comincia così una fuga dei tre in giro per l’Italia, accompagnata da una serie di peripezie che creano inevitabilmente un fortissimo legame tra loro. Domenica 16 febbraio andrà in onda il finale di stagione della fiction: ecco le prime anticipazioni.

‘Come una Madre’, anticipazioni finale di stagione: colpo di scena per Angela, Bruno e Valentina

Domenica 16 febbraio va in onda l’ultima puntata di ‘Come Una Madre’, la serie di Rai Uno con protagonista Vanessa Incontrada, che sembra aver convinto e appassionato il pubblico. Le prime anticipazioni che circolano sul web annunciano un inaspettato colpo di scena, che potrebbe cambiare il destino dei protagonisti. Angela, Bruno e Valentina, infatti, dopo essere stati aiutati da un uomo misterioso nella loro fuga, si ritrovano con le spalle al muro, costretti a una resa dei conti finale con gli assassini di Elena. Ma quando sembra tutto perduto, ecco che arriva il colpo di scena.

Il passato dei piccoli bussa prepotentemente alla porta e viene fuori un vecchio segreto, che sconvolgerà completamente gli equilibri. E allora non ci resta che aspettare qualche giorno per scoprire insieme di cosa si tratta!