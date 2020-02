Emily Ratajkowski, look ‘bollente’ nell’ultimo post pubblicato su Instagram: maglia cortissima, quel dettaglio colpisce tutti.

Basta poco a Emily Ratajkowski per fare impazzire i suoi fan. La super modella statunitense è una delle donne più amate del mondo: basta dare un’occhiata alla sua pagina ufficiale di Instagram per capirlo. Ogni post pubblicato dalla meravigliosa Emily è invaso dai commenti di followers provenienti da ogni angolo del mondo. Ed è quello che è accaduto anche con l’ultimo scatto pubblicato dalla modella sul suo profilo. Nella foto, Emily si trova a un evento e quello che colpisce tutti è il suo look. Un completo bianco, formato da top e gonna lunga. Un top davvero mini! Si tratta di una fascia, cortissima, che mette in mostra ‘abbastanza’. Un dettaglio balza agli occhi: diamo un’occhiata al post che ha scatenato i fan.

Emily Ratajkowski, look ‘bollente’ per la super modella: maglia cortissima, tutti guardano un dettaglio

Emily Rataykowski ha colpito ancora. La bellissima modella e attrice ha lasciato di nuovo senza parole i suoi numerosissimi fan. Merito del look scelto per un evento a cui ha partecipato: un completo total white, che non è passato inosservato. Il motivo? La maglia che indossa. Una fascia particolarmente corta, che lascia poco spazio all’immaginazione. La modella ha il ventre completamente scoperto e, inevitabilmente, gli occhi cadono sul suo ventre super tonico. Addominali da paura per Emily, che si mostra in forma smagliante. Pioggia di complimenti per la super modella sotto il post. Ecco la foto che ha fatto impazzire il web:

Eh si, ve lo avevamo detto. La Ratajkowski ha davvero incantato tutti con il suo look total white. A colpire la maggior parte dei fan sono gli addominali e il fisico super tonico della modella, che si conferma una delle donne più amate del mondo dello spettacolo. E voi, cosa aspettate a seguirla?