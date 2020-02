Avanti un altro, Miss Claudia fotografata di spalle: shorts cortissimi, si vede ‘troppo’ nell’ultimo scatto pubblicato dalla showgirl sul suo Instagram.

È una delle showgirl più amate del momento. Ogni sera, incanta milioni di telespettatori quando entra nello studio del divertentissimo programma di Paolo Bonolis Avanti un altro. Parliamo di lei, Claudia Ruggeri, per tutti semplicemente Miss Claudia. La bellissima romana guida il ‘Minimondo’ di Avanti un altro, popolato da personaggi stravaganti ed esilaranti. E, puntata dopo puntata, Miss Claudia fa letteralmente impazzire il pubblico, anche quello in studio: quando la showgirl fa il suo ingresso, Bonolis fa sempre fatica a tenere a bada gli uomini presenti. Ma i fan della Ruggeri possono ammirarla anche sui social. In particolare su Instagram, dove la meravigliosa showgirl ama postare foto e video delle sue giornate. E proprio qualche ora fa, sul profilo di Claudia è apparso uno scatto che ha letteralmente mandato in tilt i followers. Fotografata di spalle, la Ruggeri indossa degli shorts abbastanza corti…che non coprono proprio ‘tutto’. Instagram diventa ‘bollente!’ Diamo un’occhiata.

Avanti un altro, Miss Claudia fa impazzire i fan: shorts cortissimi, poco spazio all’immaginazione

Basta davvero poco a Miss Claudia per fare impazzire i suoi fan. La showgirl romana è una delle protagoniste di Avanti un altro, l’amatissimo programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. A lei il compito di presentare tutte le stravaganti ‘creature del Minimondo’ della trasmissione di Canale 5: ognuno di loro, se scelti dal concorrente, potranno regalargli un bonus in caso di risposta corretta. E, ogni giorno, Claudia fa impazzire il pubblico di Avanti un altro, ma non solo attraverso il piccolo schermo. La bellissima romana infatti è molto seguita anche sui social, dove condivide spesso scatti e selfie delle sue giornate. Scatti che difficilmente passano inosservati, come quello apparso qualche ora fa su Instagram. Nella foto, Claudia indossa dei pantaloncini corti che lasciano poco spazio all’immaginazione. La particolare inquadratura di spalle, poi, rende tutto più ‘audace’. Siete curiosi di vedere il post di Miss Claudia che ha infiammato il web? Ve lo mostriamo subito:

Eh si, ve lo avevamo detto! Miss Claudia ha letteralmente fatto girare la testa ai suoi numerosissimi fan di Instagram. In pochissimo tempo, il post è stato invaso da una pioggia di likes e commenti. Tutti ricchi di complimenti per la meravigliosa showgirl di Avanti un altro. E voi, cosa aspettate a seguirla sui social? Non ve ne pentirete!