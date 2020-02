Qualche ora fa, Giulia De Lellis è stata la protagonista di un momento davvero ‘imbarazzante’ mentre camminava per strada: ecco cosa è successo.

Giulia De Lellis, lo sappiamo, è la vera e propria star di Instagram. Con deliziosi scatti fotografici, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sa sempre come catturare l’attenzione su di sé. Ma non solo. Perché, come raccontato in diversi nostri articoli, per la giovane influencer i suoi followers sono una sorta di seconda famiglia. Ed è proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, si racconta, si confessa a loro. È accaduto anche qualche ora fa. Quando, tramite alcune Instagram Stories, la giovane romana ha voluto rendere partecipi i suoi cari sostenitori di un momento ‘imbarazzante’ di cui è stata protagonista. Camminava tranquillamente per strada quando…Siete curiosi, vero? Ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis, momento ‘imbarazzante’ mentre cammina per strada: cosa le è successo

Non è assolutamente la prima volta che Giulia De Lellis condivide con i suoi sostenitori le sue giornate. Come dicevamo precedentemente, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è molto attiva sul suo canale social ufficiale. Ed è per questo motivo che non perde mai occasione di poter interagire con i suoi followers. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, prima di prendere parte ai diversi ‘fitting’ organizzati per questa giornata di metà febbraio, Giulia ha voluto condividere con i suoi fan un momento ‘imbarazzante’ di cui è stata protagonista. Nulla di ‘grave’, tranquilli. Piuttosto, siete curiosi di sapere cosa è successo alla giovane e fantastica influencer? Ecco tutti i dettagli:

Era più bella del solito questa mattina, Giulia De Lellis. Lo si vede chiaramente da questa IG Stories condivisa sul suo canale social ufficiale. Che, da come si può chiaramente capire dalle parole scritte a corredo, è fantastica anche per la situazione imbarazzante di cui l’ex corteggiatrice è stata protagonista. ‘Chissà che pensa la gente di me quando passo accanto cantando e specchiandomi a un cellulare’, queste le parole che la giovane romana scrive in questo breve video social. Cosa potrà mai pensare?!? Che è splendida, questo è sicuro!

Il record di ‘Le corna stanno bene su tutto, ma stavo meglio senza’

Non soltanto autrice di una linea di costumi da bagno, rinomata e nota influencer, ma anche co-autrice di un romanzo davvero incredibile. Nel settembre scorso, come ben sapete, è uscito il suo primo libro che tratta della fine della sua storia d’amore con Andrea Damante. Che, tra l’altro, ha riscosso un successo, anzi un record, strabiliante. Cosa dobbiamo aspettarci adesso?