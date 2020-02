Durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, Wanda Nara è stata la protagonista di una promessa ‘piccante’: ecco i dettagli.

La decima puntata del Grande Fratello Vip è stata davvero incredibile. È successo davvero di tutto, ammettiamolo. Non soltanto, improvvisamente ed inaspettatamente, una concorrente ha deciso di abbandonare il gioco, ma c’è stato anche un furioso litigio tra Serena Enardu e Pago ed, infine, il confronto tanto atteso tra Antonella Elia e il suo fidanzato Pietro Delle Piane. Ma non solo. Perché, come al solito, a catturare l’attenzione su di sé è stata anche Wanda Nara. La giovane e bellissima argentina, con il suo look ‘total pink’ ha letteralmente incantato e sorpreso tutti. E, badate bene, non soltanto per il suo fascino, ma anche per una ‘piccante’ promessa in diretta che ha letteralmente spiazzato il pubblico in studio. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Wanda Nara, la promessa ‘piccante’ al Grande Fratello Vip spiazza

L’undicesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip andrà in onda venerdì 14 Febbraio. Terminato il Festival di Sanremo, il reality di Canale 5 torna al suo doppio appuntamento settimanale. E così, dopo una decima puntata più che infuocata, Alfonso Signorini è pronto a regalare uno splendido ed imperdibile appuntamento per il giorno della festa di tutti gli innamorati. Ecco. La puntata di venerdì sarà incredibile non soltanto per tutti gli argomenti che, senza alcun dubbio, verranno affrontati, ma anche per la promessa che, nel corso della diretta di ieri, Wanda Nara ha fatto davanti a tutti. Di che cosa parliamo? Ovviamente, vi sveleremo tutti i dettagli. Anche se vi anticipiamo che le sue parole sono davvero ‘piccanti’.

Ai momenti dei saluti, Alfonso Signorini ha ricordato a Wanda Nara che, a causa della diretta di venerdì 14 Febbraio, non potrà passare la feste degli innamorati con il suo Mauro Icardi. Immediata è stata la risposta dell’argentina. Che, con una chiara nota ironica, ha detto: ‘Pupo, venerdì ti bacio’. Sarà davvero così? Staremo a vedere! Fatto sta, comunque, che ancora una volta l’opinionista del Gf ha mostrato chiaramente lo splendido rapporto che si è creato tra colleghi.