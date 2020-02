GF Vip, Paola Di Benedetto contro Serena: “Te la stai prendendo con lui?”; ecco cosa è accaduto dopo la puntata di ieri sera.

È successo davvero di tutto ieri durante la diretta del Grande Fratello Vip. Una puntata ricca di emozioni e di colpi di scena. Ma non sono mancate le liti! Pago e Serena, infatti, hanno discusso fortemente per via di alcuni likes lasciati dalla Enardu sotto le foto del tentatore Alessandro, proprio poco prima di entrare nella Casa del GF Vip. A svelare tutto è stato Pedro, fratello di Pago, entrato in casa per qualche minuto. Una lite davvero accesa tra Pago e Serena, alla quale hanno assistito tutti i concorrenti. E, al termine della diretta, Paola Di Benedetto ha deciso di dire la sua a Serena su quanto accaduto in puntata, spiegandole il suo punto di vista. Tra le due è nata una discussione in camera da letto. Ecco cosa si sono dette.

GF Vip, Paola Di Benedetto contro Serena: la discussione dopo la lite con Pago

Una lite abbastanza forte, quella tra Pago e Serena durante la puntata del Grande Fratello Vip di ieri. Colpa di alcuni likes che Serena ha messo sotto le foto di Alessandro Graziani, il suo tentatore a Temptation Island Vip. Al termine della puntata, Paola Di Benedetto ha voluto dire la sua alla Enardu, che però è rimasta molto ferma sulle sue idee. Per Serena, Pago doveva rispondere diversamente al fratello, schierandosi dalla parte della sua donna senza attaccarla. Ma Paola è di un altro parere: “Tieni conto che davanti c’era suo fratello non un cane. Lui dopo ha chiarito la sua posizione, non l’avrà fatto in quel momento ma dopo si. A ‘sto giro te la stai prendendo con lui?”. La Di Benedetto spiega a Serena che Pago l’ha difesa e che è normale che, vedendo quel like, si sia arrabbiato: “Anche io al suo posto mi sarei inc****ta, sarei un’ipocrita a dire il contrario”. E Serena controbatte: “Tu sei fatta così, io sono diversa. Alle cose va dato il giusto peso, per me quella persona non vale nulla”. Ma Paola sottolinea che Alessandro rappresenta, nell’ottica anche mediatica, una persona che ha contribuito alla loro rottura. Anche Antonella Elia, presente in camera, concorda con Paola e aggiunge: “Ha avuto un attacco di gelosia”.

Serena esprime, poi, il suo desiderio di lasciare la casa. Ma Paola la invita a non farlo: “Sei arrivata fino a qui, devi essere una donna con le p***e!”, conclude la Di Benedetto. E voi, che idea vi siete fatti sulla lite tra Pago e la Enardu?