GF Vip, Pago e Serena litigano per un like di ‘troppo’ della Enardu: la reazione del tentatore Alessandro arriva attraverso Instagram.

Una puntata davvero scoppiettante, quella di ieri sera del Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini regala sempre tantissime emozioni. E, anche durante la diretta di ieri, i grandi protagonisti sono stati Pago e Serena Enardu. Non è stata una serata facile, quella di ieri, per la coppia. Pedro, fratello di Pago, è entrato in casa per un confronto con in fratello, al quale ha rivelato che, poco prima di entrare al GF Vip, Serena ha messo alcuni likes alle foto di Alessandro Graziani, il tentatore di Temptation Island Vip con cui aveva legato. Una notizia che non ha fatto particolarmente piacere a Pago e , tra lui e Serena, è nata una accesa discussione. Ma come avrà reagito Alessandro a tutto questo? Ecco cosa è apparso sul suo profilo di Instagram, proprio durante la diretta del GF Vip.

GF Vip, Pago e Serena litigano per un like: la reazione del tentatore Alessandro su Instagram

Non è stata una diretta facile, quella di ieri, per Pago e Serena. La coppia ha dovuto fare i conti con un’importante rivelazione, che ha messo in crisi la loro stabilità. Pedro Settembre, fratello di Pago, è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip durante la puntata di ieri. E, durante la chiacchierata con Pago, ha rivelato al cantante di alcuni likes messi da Serena sotto le foto del tentatore Alessandro. Tutto questo, pochi giorni prima dell’entrata della Enardu. Inevitabilmente, Pago non ha apprezzato la notizia e, tra la coppia, è nata una vera e propria discussione, con toni molti accesi. Ma cosa ne pensa il tentatore Alessandro, tirato in ballo a sua insaputa durante la puntata di ieri? Ebbene, il pallavolista ha pubblicato una story su Instagram proprio durante la diretta di ieri. Poche e semplici parole, molto chiare:

“Lasciatemi fuori, grazie. Non cerco nessuna pubblicità”. È così che Alessandro Graziani commenta la puntata di ieri del GF Vip. Probabilmente, una risposta a Pago che, durante la diretta, ha detto: “Togliamola anche questa foto, stiamo facendo già troppo pubblicità”, riferendosi allo scatto del tentatore a cui Serena aveva messo like. Come si evolverà questa situazione? Pago e Serena riusciranno a chiarire? Non ci resta che attendere le prossime news!