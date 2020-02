Wanda Nara ha pubblicato uno scatto davvero ‘bollente’: indossa un abito bianco con una profonda scollatura. Gli occhi di tutti sono finiti proprio lì. Diamo un’occhiata.

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP: quest’anno guida il programma Alfonso Signorini accompagnato da Pupo e dalla esplosiva Wanda Nara. La moglie agente di Mauro Icardi, nonchè modella ed influencer, su Instagram regala sempre scatti incredibili. Anche in tv riesce a lasciare tutti senza fiato: a renderla così sensuale è anche il suo corpo formoso che si diverte spesso a mettere in mostra. Poche ore fa ha aggiornato il suo profilo social per regalare un post da far perdere il fiato: la scollatura è davvero profonda ed ha fatto innamorare tutti ancor di più! Diamo un’occhiata.

Wanda Nara, look ‘bollente’ su Instagram: scollatura da urlo in primo piano, tutti guardano lì

L’esplosiva Wanda Nara ha regalato poche ore fa uno scatto sul suo profilo Instagram davvero mozzafiato. L’argentina indossa un abito color bianco con una scollatura a V davvero profonda: le sue forme sono sotto gli occhi di tutti i fan. Ecco il post di cui vi parliamo:

La moglie ed agente di Mauro Icardi, nonchè opinionista dell’edizione in corso del Grande Fratello VIP si diverte anche a scrivere didascalie che attirano l’attenzione. “Il martedì è divertente fare quello che gli altri pensavano fosse impossibile che tu facessi. Buongiorno a tutti”: è questo il messaggio lanciato da Wanda Nara. In passato l’argentina è stata al centro della bufera soprattutto per via delle questioni professionali del marito, ex nerazzurro, ora in prestito al Paris Saint Germain. La donna se ne infischia di quanto dicono e guarda tutti dall’alto: Wanda annuncia tutti di riuscire a fare ciò che gli altri credevano non fosse capace.

Ieri pomeriggio l’argentina prima della diretta del Grande Fratello VIP si è lasciata riprendere senza vestiti durante un massaggio al suo corpo: ha condiviso con i suoi followers la preparazione alla puntata che ha visto tantissimi colpi di scena. Il 10 febbraio Serena e Pago hanno duramente litigato in seguito ad un like ‘sospetto’ dell’ex tronista, prima di entrare nella Casa. E’ stata a dir poco una puntata incredibile: l’opinionista, con il suo vestito lungo color rosa, ha attirato, come sempre, l’attenzione di tutti!

Questo il post pubblicato sul suo profilo Instagram prima dell’inizio della diretta!