Clizia Incorvaia ha baciato Paolo Ciavarro nella casa del GF VIP 4: è finalmente arrivata la reazione dell’uomo che stava frequentando fuori

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Uno degli argomenti della serata è stato ovviamente il flirt amoroso tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due in settimana si sono finalmente baciati, coronando il sogno di Eleonora Giorgi, mamma del piccolo Ciavarro. La donna, infatti, era entrata nella casa la scorsa settimana ed aveva ‘benedetto’ la coppia. I due concorrenti del reality show, guardando il bacio nel video mandato in onda dal Grande Fratello Vip, hanno provato un po’ di vergogna, ma non hanno potuto nascondere ciò che le telecamere del reality show hanno ampiamente ripreso. I due inquilini della casa più spiata d’Italia si stanno conoscendo e non possono essere già definiti fidanzati. Il pubblico, però, spera che tra di loro possa nascere una bella storia d’amore.

GF VIP 4, Clizia bacia Paolo: la reazione dell’uomo che stava frequentando

Dopo il bacio nella casa del Grande Fratello Vip, Clizia era stata presa dai sensi di colpa. L’ex compagna di Francesco Sarcina, infatti, stava frequentando un uomo prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. Il reality show sarebbe stato per questa conoscenza una sorta di prova del nove, a quanto pare fallita. La Incorvaia, infatti, non ha resistito ed ha ceduto alla tentazione. La modella è caduta tra le braccia di Ciavarro e durante la scorsa settimana è arrivato il tanto agognato bacio. I sensi di colpa, però, hanno fatto riflettere per alcune ore la Incorvaia, che adesso sembra intenzionata a proseguire la conoscenza con il piccolo Ciavarro. Nel frattempo è arrivata anche la reazione dell’uomo che stava frequentando la Incorvaia, tale Tiberio Carcano. L’imprenditore è stato intervistato da BollicineVip, al quale ha dichiarato: “Ho visto il loro bacio, ma non siamo fidanzati e non ho nulla da recriminarle. È giusto che Clizia si viva questa esperienza a pieno. Lei non si sta comportando male con me”. L’uomo, dunque, ha preso con filosofia questo bacio, dichiarando tra loro due non era stato ufficializzato alcun fidanzamento. Lui e la Incorvaia, infatti, si stavano conoscendo, ma poi l’ex compagna di Sarcina ha deciso di partecipare al reality show di Canale 5.

L’imprenditore aveva messo in conto un probabile flirt all’interno della casa più spiata d’Italia. L’uomo poi ha aggiunto: “Prima del suo ingresso ne avevamo in realtà parlato e avevo chiesto a Clizia riservatezza poiché ho una storia coniugale alle spalle, ma capisco che la cosa sia venuta fuori e non sono in nessun modo arrabbiato con lei”.