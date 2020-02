Tina Cipollari dovrà lasciare Uomini e Donne? Cosa succede

L’opinionista di Uomini e Donne lascia il programma? Dovremo dire addio a Tina Cipollari per via del suo matrimonio con il ristoratore fiorentino?

Tina Cipollari, si sa, è l’opinionista più amata di sempre del programma di Uomini e Donne. La donna, assieme a Gianni Sperti, commenta costantemente ciò che accade in trasmissione sia nel Trono Over, litigando con Gemma Galgani praticamente tutti i giorni, sia nel Trono Classico. Eppure, pare che forse, momentaneamente la donna dovrà lasciare Uomini e Donne. Perché? Per via del suo matrimonio con Vincenzo, noto ristoratore di Firenze.

Tina lascia Uomini e Donne per amore?

Tina Cipollari infatti, come riporta SoloDonna, dovrebbe convolare a nozze con il suo nuovo fidanzato Vincenzo Ferrara, ristoratore di Firenze. Dopo la lunga storia d’amore con Kikò, ora l’opinionista di Maria De Filippi ha trovato l’amore. I due pare che convoleranno a nozze a breve anche se, della data, non si sa ancora nulla di preciso. Sempre SoloDonna parla di una ipotetica data fissata a marzo e, se così fosse, almeno temporaneamente pare che Tina dovrà lasciare il programma di Uomini e Donne. La coppia era data quasi per spacciata. C’era chi li voleva in crisi e pronti a lasciarsi, e invece i due si sono fatti vedere a Firenze insieme, innamorati più che mai, tanto che la Cipollari ha persino fatto una dedica al fidanzato nelle sue storie di Instagram con la canzone Viceversa di Francesco Gabbani.

Chi potrebbe prendere il suo posto di opinionista?

Se Tina dovesse lasciare il programma, chi prenderà il suo posto allora? Tina potrebbe infatti decidere di lasciare il programma per motivi personali che, in questo caso, sono il trasferimento a Firenze dopo le nozze. Per continuare a fare il programma, forse Vincenzo, il suo futuro marito, dovrebbe spostarsi a Roma dove, del resto, i figli di lei stanno ancora frequentando le scuole.

Intanto vari rumors, sebbene non sappiamo quanto attendibili, vogliono proprio la Galgani prendere momentaneamente il suo posto anche se è più probabile che arrivi un ex partecipante del programma, magari come Lorenzo Riccardi, a sostituire, ribadiamo solo momentaneamente la Cipollari.