Piero Chiambretti, moglie e figlia: cosa sappiamo sul conduttore di CR4

Chiambretti è sposato? Ha una moglie? E figli? Cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Va in onda questa sera una nuova puntata di CR4, La Repubblica delle Donne. Oggi, mercoledì 12 febbraio, nello studio di Chiambretti troveremo Shade, Vittorio Sgarbi e Rosalia Porcaro. Ma quello che tutti vogliono sapere è qualcosa di più sulla vita privata del conduttore, Piero Chiambretti. Ha una moglie? Ha dei figli? Quanti anni ha? Vediamo allora insieme tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Piero Chiambretti è sposato? Ha una figlia?

Per quanto riguarda la vita privata di Piero Chiambretti sappiamo poco. Il conduttore di CR4 è infatti molto riservato, ma sappiamo che è stato fidanzato per ben 7 anni con Ingrid Muccitelli. I due però si sono lasciati ufficialmente nel 2009, quindi ormai moltissimi anni fa. Dopo qualche mese Piero si è legato con Federica Laviosa e, dall’unione con lei, è nata una figlia, Margherita, nel 2011. La coppia però si è lasciata nel 2016.

Quando e come è cominciata la carriera di Chiambretti?

La carriera di Piero Chiambretti, per chi non la conoscesse, comincia a Torino. Nonostante sia nato ad Aosta da una ragazza madre, quando si trasferisce nella città sabauda inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo a soli 20 anni. Prima alla radio, poi in discoteca come dj e poi in televisione. Dapprima opera solo in piccole reti private, ma poi piano piano si fa largo anche in trasmissione di più alta caratura. Il primo programma che lo porta al successo è in una tv privata del quartiere Barriera di Milano a Torino su Rete Manila 1. Si chiamava Il Delicone e Piero andava in onda in diretta in mezzo alla strada, tra la gente. Quando negli ani ’80 si presenta in mutande ad un provino, vince il concorso RAI Un Volto Nuovo ed esordisce poi su Rai 1 con Forte Fortissimo TV Top. Il successo arriva poi nel 1987 con RAI 3 quando viene chiamato a condurre la rubrica Divano In Piazza nel programma Va’ Pensiero. Da questo momento in poi il boom.

Il successo

Ogni programma di Piero era caratterizzato da tantissima ironia e curiosità come Il Portalettere, Telegiornale Zero,l Laureato – viaggio ai confini della facoltà, insieme con Paolo Rossi ed Enzo Jannacci. Nel 1994 insieme a Luciana Littizzetto presenta diverse edizioni del Concerto del Primo Maggio e nel 1997, gli fu affidato il Festival di Sanremo insieme a Mike Bongiorno e Valeria Marini. Nel 2003 abbandona la RAI e passa a La7 e conduce il programma che lo ha consacrato al successo, Markette. Nel 2007 torna la Festival di Sanremo, nello specifico al Dopofestival, e poi nel 2008 sale nuovamente sul palco con Pippo Baudo al Festival di Sanremo.

Nello stesso anno approda a Mediaset dove conduce il Chiambretti Night – Solo per numeri uno. Dopo diversi mesi di assenza dalla televisione, Piero torna in tv a condurre Striscia La Notizia su Canale 5 insieme a Michelle Hunziker.