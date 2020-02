Meghan Markle ed Harry, dopo il ‘divorzio’ dalla casa dei Windsor, tornano in Gran Bretagna: adesso è ufficiale, ecco quando accadrà.

È passato poco più di un mese da quando Harry e Meghan Markle si sono definitivamente e ufficialmente allontanati dalla casa dei Windsor. Eppure, sembrerebbe che i duchi di Sussex siano pronti a ritornare in Gran Bretagna. Certo, al momento del ‘divorzio’, entrambi hanno rinunciato ai titoli e ai privilegi economici. Tuttavia, sembrerebbe che non possano fare a meno di rinunciare ad un’altra cosa. Ovvero? Essere presenti agli eventi pubblici e privati organizzata dalla Casa Reale di Londra. Ebbene si. Stando a quanto riportato da Fanpage, sembrerebbe che Harry e Meghan, molto presto, siano attesi in Gran Bretagna per un evento molto importante. Di che cosa parliamo? E, soprattutto, quando sarà l’evento? Ecco tutti i dettagli.

Harry e Meghan Markle ritornano in Gran Bretagna: ecco perché

Manca davvero poco e, dopo quasi un mese dal loro ‘addio’ alla Casa Reale, Meghan Markle ed Harry faranno il loro ritorno in Gran Bretagna. Perché, come dicevamo precedentemente, seppure la coppia abbia deciso di vivere lontano da Londra e, quindi, di comprare casa in Canada, non possono fare a meno di prendere parte agli eventi pubblici e privati previsti. Stando a quanto si apprende dal sito Fanpage, sembrerebbe, infatti, che Meghan ed Harry siano in attesa in Gran Bretagna per il 9 marzo. Ebbene si. Per questo giorno, al quale – tra l’altro – mancano pochissime settimane, è previsto il Commonwealth Service, una cerimonia organizzata all’interno dell’Abbazia di Westminister.

Insomma, Meghan ed Harry hanno potuto anche abbandonare la Casa Reale e i titoli, ma non possono affatto rinunciare ad adempiere ai loro obblighi da reali. Proprio per questo motivo, come dicevamo precedentemente, il 9 Marzo ritorneranno in Gran Bretagna.

Ma non solo..

Non solo, quindi, ritorneranno a Londra per il 9 Marzo, ma, stando a quanto si apprende, in piena estate ci sarà anche un altro evento al quale devono prendere parte. Parliamo del 21 Giugno. Quando, in Gran Bretagna, verrà celebrato il Tropping the Colour, una parata organizzata in occasione del compleanno della Regina.

