Paolo e Clizia continuano la loro conoscenza nella casa del GF VIP 4: ecco la reazione di Eleonora Giorgi al primo bacio della coppia

La scorsa settimana, Paolo Ciavarro e Clizia Fornasier si sono lasciati andare e si sono baciati in giardino. Tra i due c’è sempre stata chimica, ma solo adesso hanno deciso di fare un passo in più nella loro conoscenza. Il loro bacio ovviamente è stato uno degli argomenti della scorsa puntata del Grande Fratello Vip 4. Il conduttore Alfonso Signorini ha cercato di approfondire il discorso, ma i due concorrenti al momento vogliono mantenere la massima riservatezza. Dopo la puntata del reality show, però, la coppia ha festeggiato in piscina e ormai dormono quasi sempre insieme. La conoscenza, dunque, potremmo dire che prosegue e soprattutto che è a buon punto.

GF VIP 4, bacio tra Paolo e Clizia: la reazione di Eleonora Giorgi

A distanza di una settimana (quasi), Eleonora Giorgi, madre di Ciavarro, ha rotto il silenzio riguardo al bacio tra il figlio e la Incorvaia. L’attrice era entrata nella casa per ‘benedire’ la coppia, ma adesso sembra voler fare un passo indietro. La Giorgi, infatti, al settimanale Chi ha dichiarato: “Dall’esterno percepisco un’alchimia interessante, ma vedo anche due ragazzi che si sono incontrati in momenti della vita troppo diversi. Clizia ha una splendida bambina, un matrimonio alle spalle, mentre Paolo certe situazioni non le ha ancora affrontate. Ho come l’impressione che lei abbia bisogno di un altro tipo di uomo”. L’attrice, che segue ventiquattro ore su ventiquattro il figlio nella casa più spiata d’Italia, ha visto ovviamente il bacio tra i due concorrenti del reality show. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha svelato la sua reazione: “Ero diventata tutta rossa, tanto che da lì a poco ho spento la tv. Mi sentivo una sorta di stalker che, di nascosto, sbirciava l’intimità del proprio figlio. Sembrava di assistere alla scena di un film francese”.

Paolo sembra intenzionato a continuare la conoscenza con la Incorvaia, la quale, nonostante fuori abbia già iniziato una frequentazione, vuole continuare il suo flirt con il piccolo Ciavarro.