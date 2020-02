Paolo Del Debbio, chi è, età, lavoro e i legami con Silvio Berlusconi

Dritto e Rovescio, chi è Paolo Del Debbio il conduttore del programma e cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Va in onda questa sera una nuova puntata di Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio. Non tutti però lo conoscono, sanno chi è e alcune informazioni sulla sua vita privata. Come ha iniziato la sua carriera, è sposato? Dove vive? Cerchiamo di scoprire tutto il possibile!

Cos’è Dritto e Rovescio?

Come prima cosa Dritto e Rovescio è un periodico di approfondimento giornalistico che va ad affrontare principalmente svariati temi contemporanei e di attualità. Nel corso della puntata ci sono diversi servizi di approfondimento, ma anche tanti ospiti che si susseguono e discutono su tutti gli argomenti più caldi del momento.

Chi è Paolo Del Debbio?

Entrando poi nello specifico di chi è Paolo Del Debbio sappiamo che ha studiato filosofia all’Università della Santa Croce di Roma e la licenza sempre in filosofia presso la Pontificia Università Urbaniana. I primi lavori nel mondo della televisione arrivano con Fininvest Comunicazioni, una società di relazioni esterne ed istituzionali. Il suo ruolo è inizialmente come coordinatore, poi come assistente dell’amministratore delegato Confalonieri. Si tuffa poi nel mondo della politica e partecipa alla fondazione di Forza Italia nel 1994. Si candida nel 1995 con il Polo Per Le Libertà, ma non conquista la vittoria. In seguito diventa assessore per la periferia e la sicurezza nella giunta comunale di Milano. Dal 2004 al 2010 però inizia a lavorare anche in televisione conducendo il programma Secondo Voi, poi si occupa di Videonews Mattino Cinque con Federica Panicuccia mentre, dal 2012, inizia a condurre in prima serata su Rete 4 il programma Quinta Colonna. Sempre in questa fascia negli anni successivi si occupa di Quinta Colonna – Il Quotidiano, nel 2018 il programma viene però sostituito da Quarta Repubblica con Nicola Porro. Paolo Del Debbio poi inizia a condurre Dritto e Rovescio su Rete 4.

I presunti legami con Silvio Berlusconi

Sulla sua persona ci sono però diverse situazioni controverse. Si comincia dal 2012 quando la stampa italiana sostenne che alcuni dirigenti del PdL avrebbero chiesto a Silvio Berlusconi di far cancellare il programma di Paolo Del Debbio dell’epoca, ossia Quinta Colonna. Un anno dopo le voci sono state completamente smentite proprio dal conduttore stesso e ha dichiarato anche che le voci per cui lui sarebbe lo spin doctor di Marina Berlusconi sono altrettante false.