Uomini e Donne, lo spacco vertiginoso di Gemma durante la sfilata incendia lo studio e fa ‘discutere’: scontro tra Tina e Gianni, ecco cos’è successo nel dettaglio.

Questo pomeriggio è in onda su canale 5 un’altra puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Protagonisti, come sempre, gli amori di dame e cavalieri, che si sono affidati al programma per trovare l’anima gemella. In studio è tornata Ida Platano, che si è presentata senza Riccardo Guarnieri, e ha partecipare alla sfilata con tema ‘Stasera mi dirai di sì’. Le dame hanno scelto gli abiti con cui affrontare la passerella davanti al pubblico in studio, e alcuni look hanno decisamente ‘diviso’ i presenti, com’è successo con Gemma Galgani. La donna è sicuramente la protagonista numero 1 del programma, e le sue vicende da anni appassionano la gente, tanto da averle dato un fama senza precedenti. Le sue continue liti con Tina, che le fa spesso anche dei ‘terribili scherzi’, sono un appuntamento fisso, e anche oggi c’è stata qualche scintilla tra le due. Gemma, infatti, ha scelto di indossare un abito dallo spacco a dir poco vertiginoso, che ha scatenato i commenti dell’opinionista, la quale si è scontrata, poi con anche con Gianni: scopriamo insieme cos’è successo in studio.

Uomini e Donne, lo spacco di Gemma divide il pubblico: scintille anche tra Tina e Gianni

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, le dame si sono esibite in una sfilata dal titolo ‘Stasera dimmi di sì’. Alcune hanno scelto di presentarsi in abito da sposa, altre hanno ricreato delle situazioni romantiche, come una cena o un brindisi sui cuscini. Insomma, ognuna ha interpretato a modo proprio la consegna ed è stata poi votata dagli uomini presenti in studio. Quando è arrivata Gemma Galgani, però, ci sono state, come sempre, scintille. La dama, infatti ha optato per un abito nero scintillante a tubino, con una rosa rossa in petto, dallo spacco davvero vertiginoso. Sotto l’abito, calze velate per Gemma, che ha riscosso un certo successo, ma non è affatto piaciuta a Tina. Secondo l’opinionista, infatti, una donna della sua età dovrebbe evitare di vestirsi in maniera così audace. “Mi sembra di vedere mia madre o mia nonna vestita come una ventenne”, ha detto Tina, accendendo la polemica con Gemma e con altri presenti, che non erano d’accordo con lei.

Contro l’opinionista è andato anche Gianni Sperti, che ha difeso Gemma, dicendo che lei ha un fisico tale che le permette di indossare anche abiti come questo. D’accordo con lui anche la maggior parte delle altre donne in studio, che ha trovato eccessive le parole di Tina. E voi da che parte state?