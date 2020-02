Ospiti Verissimo 15 febbraio 2020: in studio da Silvia Toffanin due grandi cantanti italiane e tanti altri personaggi importanti, ecco tutte le anticipazioni.

Sabato 15 febbraio torna come sempre una nuova puntata di Verissimo, con Silvia Toffanin pronta a regalare ancora una volta grandi sorprese ed emozioni al pubblico con le sue interviste. Ogni settimana, infatti, la conduttrice ospita nel suo studio alcuni personaggi di spicco della scena televisiva e non solo, regalando interviste senza filtri e spesso emozionanti. Sabato scorso, ad esempio, è stata la volta di Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, che si è più volte commosso ricordando la sua famiglia e ha anche svelato alcune anticipazioni del suo programma. Ma chi ci sarà invece questo sabato a intrattenere il pubblico con la sua storia? Ecco alcune anticipazioni: in studio due grandi cantanti italiane, scopriamo insieme di chi si tratta.

Verissimo, anticipazioni 15 febbraio: tra gli ospiti due grandi cantanti italiane

Verissimo andrà in onda sabato 15 febbraio con una nuova, imperdibile, puntata. Al timone, come sempre, Silvia Toffanin, pronta a emozionare il pubblico con le sue interviste. In studio arriveranno alcune grandi protagoniste della scena musicale e televisiva italiana. Ci sarà infatti Rita Pavone, che a Sanremo si è classificata al diciassettesimo posto con la sua ‘Niente (Resilienta 74)’. La cantante si racconterà a 360 gradi alla Toffanin, soffermandosi sicuramente sul suo ritorno all’Ariston dopo ben 48 anni. Ma non è tutto.

In studio, infatti, ci sarà un’altra grande cantante italiana e parliamo di Emma Marrone, che oltre a essere stata ospite a Sanremo per i suoi 10 anni di carriera, è anche la protagonista dell’ultimo film di Gabriele Muccino, ‘I migliori anni’, accanto ad alcuni attori di prima fascia, come Pier Francesco Favino, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti e tanti altri. Emma parlerà sicuramente di questa sua prima esperienza come attrice, che per lei è stata davvero esaltante, come ha già anticipato all’Ariston.

A rispondere alle domande di Silvia Toffanin ci sarà, infine, anche Silvia Provvedi, pronta a parlare per la prima volta in tv della sua gravidanza e della nuova vita che la aspetta. Siete contenti di questi super ospiti?