Amici 19, un ballerino avrebbe abbandonato la scuola in seguito ad un infortunio: la clamorosa indiscrezione trapelata su instagram.

Un vero e proprio colpo di scena: sembrerebbe che, ad un passo dal serale, un ballerino della scuola di Amici 19 abbia abbandonato la scuola in seguito ad un infortunio. A lanciare la clamorosa indiscrezione è stata una pagina Instagram. Che, qualche ora fa, ha voluto dare a tutti i sostenitori del talent di Maria De Filippi questa spiacevole notizia. Al momento, non sappiamo nulla di certo, sia chiaro. Perché ricordiamo che, fino ad oggi, non è stata registrata una nuova puntata del programma. Piuttosto, parliamo di un’indiscrezione lanciata dalla pagina social Amici Videos. Ebbene, ma di chi parliamo? Chi dei ballerini rimasti che, quindi, non ha ottenuto ancora la maglia verde sarebbe stato costretto a rinunciare la corsa per la tappa finale del talent? Siete curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Amici 19, ballerino abbandona la scuola per infortunio?

Mancano pochissime maglie verdi per il serale di Amici 19, eppure sembrerebbe che, ad un passo dalla fase finale, un ballerino sia stato costretto a lasciare la scuola per un infortunio. Secondo l’indiscrezione lanciata dalla pagine Instagram Amici Videos, sembrerebbe che Federico Petrucci abbia abbandonato il talent di Maria De Filippi per un infortunio. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il romano, in seguito ad una lite furiosa con Martina Beltrami, abbia sferrato un pugno al muro tanto da farsi molto male. È proprio per questo motivo che, ad un passo dal serale, sembrerebbe essere stato costretto ad abbandonare la scuola.

Ovviamente, come dicevamo precedentemente, non sappiamo ulteriori informazioni al riguardo. Quest’oggi, venerdì 14 Febbraio, verrà registrata una nuova puntata. E soltanto allora, quindi, scopriremo tutta la verità. Fatto sta che, stando a quanto anticipato dalla pagina Instagram, sembrerebbe essere più che certa la notizia del suo abbandono. Qualora, però, la notizia fosse certa, cosa accade? Anche Andreas Muller, ricordiamo, era stato costretto ad abbandonare il talent a poche settimane dall’inizio del serale. Poi, l’anno successivo, si era ripresentato. Ed era addirittura riuscito ad aggiudicarsi la vittoria. Sarà lo stesso per Federico? Staremo a vedere! Vi aggiorneremo successivamente.

Chi ha conquistato la maglia verde?

Le maglie verdi per il serale inizialmente ne erano 10. Ma, come raccontato in diversi nostri articoli, diversi concorrenti l’hanno già indossata. Ecco, chi sono? E, soprattutto, quante ne sono rimaste? Nyv, Valentin, Javier, Gaia, Giulia e Nicolai. Al momento, quindi, ne mancano altre quattro. Chi avrà la possibilità di indossarle?