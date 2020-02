Uomini e Donne, Ida Platano scoppia in lacrime in studio: ecco cosa succede con Riccardo Guarnieri, tutta la verità della ‘dama’.

Ieri è andata in onda un’altra puntata del Trono Over di Uomini e Donne che come sempre tiene incollati allo schermo tantissimi telespettatori. Le vicende di ‘dame’ e ‘cavalieri’ appassionano particolarmente il pubblico, in particolare quelle di alcuni dei protagonisti. La puntata di ieri, però, è stata incentrata su una sfilata tutta al femminile, dal titolo ‘Stasera mi dirai di sì’. Tutte le donne dello studio hanno interpretato a modo proprio la ‘consegna’, decidendo di ricreare delle situazioni o utilizzando degli abiti che secondo loro avrebbero fatto ‘capitolare’ gli uomini, i quali al termine di ogni passerella si sono espressi con i loro voti. La donna che ha fatto più discutere è stata, come spesso accade, Gemma Galgani, che si è presentata con un abito nero aderente dallo spacco vertiginoso. La sua scelta non è piaciuta a Tina, che ha definito il suo look ‘fuori luogo’, vista la sua età. Il commento dell’opinionista ha creato scompiglio in studio, perché Gianni e le altre donne presenti hanno ‘difeso’ Gemma. Ha fatto chiacchierare anche il ritorno di Ida Platano, che è tornata in trasmissione senza Riccardo e ha sfilato come tutte le altre. Durante la puntata, poi, Ida è scoppiata improvvisamente in lacrime, lasciando tutti di stucco: ecco cos’è successo e cosa ha detto la ‘dama’ sul suo rapporto con Riccardo.

Uomini e Donne, Ida in lacrime: ecco le sue parole su Riccardo Guarnieri

Durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, c’è stata la sfilata di tutte le dame del trono Over, che hanno cercato di conquistare gli uomini con il tema ‘Stasera dimmi di sì’. Tra le protagoniste della puntata c’è stata anche Ida Platano, tornata nel programma senza Riccardo. Subito dopo la sua sfilata, Ida ha regalato la sua rosa a Gianni Sperti e quando Maria De Filippi le ha chiesto come stesse, lei ha risposto in modo ironico: “Un’altra domanda?”, lasciando intendere che c’è qualcosa che non va. Nel corso della sfilata, poi, Ida è scoppiata improvvisamente in lacrime, facendo commuovere anche Gemma, sua grande amica, che era seduta accanto a lei. A quel punto la De Filippi si è alzata per porgerle un fazzoletto, mentre Gianni e Tina cercavano di capire per quale motivo stesse piangendo. Tutti hanno pensato che le sue lacrime fossero collegate a Riccardo, ma Ida non è stata molto chiara.

“Ma è un litigio o una separazione?”, le ha chiesto Gianni facendo riferimento al suo rapporto con Riccardo. Ida, però, è stata ermetica nella risposta: “Non me la sento di parlare adesso, quando ce la farò parlerò”. Cosa sarà successo tra lei e Riccardo?