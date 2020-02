Federica Pellegrini, il messaggio ‘misterioso’ per San Valentino: dedica al miele da parte della nuotatrice, ecco a chi è rivolta.

Federica Pellegrini ha tutte le carte in regola per diventare una vera e propria ‘leggenda’ del nuoto italiano. Pluricampionessa mondiale nello stile libero, la nuotatrice si appresta ora a prendere parte alle sua quinta Olimpiade, che molto probabilmente sarà anche l’ultima. A 31 anni compiuti, la Pellegrini è infatti una delle nuotatrici più longeve in circolazione. Ma non è tutto. Oltre ad avere un incredibile talento, Federica è anche una bellissima donna ed è diventata nel tempo un personaggio televisivo, per cui anche la sua vita privata è finita spesso sotto i riflettori. In questo periodo, in cui è impegnata con Italia’s Got Talent, si chiacchiera molto sulla sua situazione sentimentale, della quale lei parla pochissimo. Oggi, però, nel giorno di San Valentino, ha deciso di fare una dedica ‘misteriosa’ su Instagram: ecco le sue parole al miele.

Federica Pellegrini, la dedica al miele per San Valentino: ecco le sue parole e a chi sono rivolte

Federica Pellegrini è molto riservata sulla sua vita privata, anche se il pubblico è molto curioso di conoscerne i dettagli. Tutti sanno della sua lunga storia con Filippi Magnini, finita nel 2017. Lui oggi è legato a Giorgia Palmas, con la quale sembra intenzionato anche a sposarsi, mentre su di lei circolano da tempo voci secondo cui sarebbe fidanzata con il suo allenatore Matteo Giunta, che qualche tempo fa è stato paparazzato al suo fianco ed è andato con lei nel suo paese d’origine. Semplice amicizia o amore? Federica non ne ha mai parlato in maniera chiara, ma i rumors sulla coppia sembrano piuttosto sicuri.

Oggi, nel giorno in cui si celebra l’amore, la Pellegrini ha scritto una dedica al miele su Instagram, che ha colpito i suoi followers.

A chi saranno rivolte queste dolcissime parole? Tutti pensano che il destinatario della dedica sia Matteo Giunta, ma Federica non lo specifica. Non ci resta, allora, che attendere nuovi, eventuali, sviluppi su questa situazione.