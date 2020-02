Alessandro Zarino e Veronica Burchielli: arriva la proposta ‘a sorpresa’

Alessandro Zarino e Veronica Burchielli pronti a fare un passo molto importante? Arriva la proposta ‘a sorpresa’ dell’ex tronista di Uomini e Donne

Alessandro e Veronica sono una delle coppie nate nell’edizione corrente di Uomini e Donne. La loro esperienza nel programma di Maria De Filippi è stata abbastanza particolare. Alessandro è stato quasi folgorato dalla bellezza della corteggiatrice, tanto da ingaggiare un duro testa a testa con l’altro tronista Giulio Raselli. Dopo una breve conoscenza, il napoletano decise di sceglierla, ma il modus operandi del tronista non piacque alla corteggiatrice, che rifiutò. La De Filippi, dopo la scelta di Alessandro, propose il trono a Veronica, che ovviamente accettò. La sua esperienza, però, durò molto poco. Dopo alcune settimane, la neo tronista capì di essere presa da Alessandro e decise di richiamarlo in studio per uscire insieme dal programma. A distanza di qualche mese, i due sono ancora fidanzati.

Alessandro Zarino e Veronica Burchielli: la proposta a sorpresa

Alessandro e Veronica si stanno vivendo la quotidianità dopo l’esperienza a Uomini e Donne. La loro storia d’amore sembra procede a gonfie vele, nonostante alcune voci parlino di una presunta crisi. I due sono sempre molto attivi sui social e ieri hanno festeggiato insieme San Valentino, la festa degli innamorati. Di recente però, attraverso le pagine del settimanale Di Più, l’ex tronista del programma di Maria De Filippi ha fatto una proposta a sorpresa alla sua fidanzata. Alessandro ha scritto una lettera a Veronica, nella quale ha dichiarato: “Abbiamo cercato di viverci in questi mesi, ma le nostre città sono veramente molto lontane. Spesso vieni a Napoli, dividiamo la casa con mia mamma e mia sorella, ma mancano i nostri spazi, la nostra intimità. Ho pensato che sarebbe bello fare questo passo così importante: la convivenza“. Alessandro, dunque, sarebbe pronto per andare a convivere con la sua fidanzata. Non sappiamo, invece, quale sia stata la reazione della Burchielli. Anche Zarino sa che si tratta di un passo molto importante e soprattutto difficile per la ragazza, che è sempre stata accanto alla sua famiglia. Alessandro vorrebbe andare a convivere in un’altra città, lasciando dunque sia Napoli che La Spezia. L’ex tronista vorrebbe trasferirsi a Milano, dove vorrebbe aprire una palestra di crossfit insieme alla sua fidanzata.

Alessandro sogna e progetta in grande, ma adesso dovremo conoscere la reazione di Veronica. La lettera scritta sul settimanale sarà sicuramente arrivata all’ex corteggiatrice e tronista, ma la ragazza non ha pubblicato alcuna reazione sui propri canali social. Alessandro e Veronica andranno presto a convivere?