Leonardo Pieraccioni ha una nuova fidanzata: chi è

Dopo la storia d’amore con Laura Torrisi, Leonardo Pieraccioni ha finalmente ritrovato il sorriso: ecco chi è la sua nuova fidanzata

Pieraccioni è stato legato sentimentalmente a Laura Torrisi dal 2010 al 2014. La loro storia d’amore, nata sul set di Una moglie bellissima, ha fatto sognare l’Italia e dal frutto del loro amore è nata la piccola Martina. Una storia d’amore durata quattro anni e terminata ben cinque anni fa, come annunciato dall’attrice: “Le nostre vite sentimentali si sono divise, ma è rimasta immutata la stima e la fiducia reciproca di una vita genitoriale insieme”. I due sono in ottimi rapporti, nonostante lei abbia rifiutato di girare un film con lui nel 2018. Dopo la fine della relazione con l’attrice, Pieraccioni sembra aver ritrovato il sorriso. L’attore, infatti, pare abbia una nuova fidanzata. Di seguito vi diciamo chi è e cosa fa nella vita.

Leonardo Pieraccioni, chi è la nuova fidanzata

L’attore toscano, dopo la storia d’amore durata quattro anni con Laura Torrisi, adesso sembra avere una nuova compagna. Pieraccioni, infatti, è stato paparazzo più volte con Teresa Magni. La donna non è conosciuta nel mondo dello spettacolo, ma, siccome non abbiamo tantissime notizie su di lei, non sappiamo dire con precisione quale sia la sua professione. Sappiamo, invece, che è nata nel 1981 ed ha di conseguenza 38 anni, ovvero sedici in meno all’attore toscano. Come Pieraccioni, anche Teresa proviene da un relazione terminata male, dalla quale però è nata una straordinaria bambina, Anna. Leonardo ha già presentato Teresa ai suoi migliori amici, Giorgio Panariello e Carlo Conti, come testimoniato dalle foto apparse su alcuni settimanali di gossip. Con Teresa, l’attore sembra aver ritrovato definitivamente il sorriso. La fine della storia d’amore con Laura Torrisi l’aveva profondamente segnato, ma adesso il toscano è pronto per ripartire. Considerando la giovane età della compagna, la coppia potrebbe pensare anche di avere un secondo figlio. Martina e Anna sarebbero sicuramente felici di avere un fratellino o una sorellina in comune.

Prima di Laura Torrisi, Pieraccioni è stato legato sentimentalmente a Samantha De Grenet. La loro storia d’amore durò circa due anni. Di recente la showgirl ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi è stata ospite a Vieni da me e sulla fine della relazione con l’attore ha dichiarato: “Tempi differenti“. Stando a quanto dichiarato dalla dirette interessata, sembrerebbe che siano stati i tempi ed, evidentemente, le circostanze a determinare la fine della loro storia d’amore.