Barbara D’Urso, imbarazzante imprevisto durante una festa: il vestito è troppo scollato e la conduttrice incappa in un incidente piccante

Barbara D’Urso è tra le conduttrici più amate della televisione italiana, storico volto della Mediaset, la donna è certamente uno dei personaggi cardine del nostro panorama televisivo. Lavorativamente impegnatissima, la D’Urso si divide tra la conduzione di ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Live non è la D’Urso’. Entrambi seguitissimi da milioni di telespettatori, la conduttrice vanta nel suo parterre di ospiti, commentatori e opinionisti, volti noti della televisione non solo italiana, ma anche estera. Storica rivale della Venier, Barbara D’Urso non si lascia certamente intimorire e continua a far banco dal punto di vista dello share. Oltre ad essersi fatta conoscere per la bravura, la conduttrice partenopea è super attiva sui social network, dove condivide non solo la sua vita quotidiana, ma anche i suoi splendidi outfit pre trasmissione. Tra pose provocanti e abiti griffati, la D’Urso è seguitissima sui social e spesso gli utenti si complimentano con lei per il fisico asciutto e curatissimo, che mette in mostra attraverso post e stories. Inutile dirvi che spesso proprio per questi outfit piccanti si incorre in piccoli incidenti, come quello che l’ha vista protagonista ieri sera. Vediamo cos’è successo

Barbara D’Urso incappa in un incidente piccante: il vestito è troppo scollato e riesce a coprirsi a stento

Barbara D’Urso è tornata al timone dei suoi programmi storici ‘Pomeriggio 5’ e ‘Live non è la D’Urso’, e nel corso delle ultime settimane, ci sta deliziando con outfit sempre più ricercati e alla moda. Un must have del suo abbigliamento sono certamente i decoltè vertiginosi che indossa ogni giorno, abbinati con cura agli accessori, come collane, bracciali oppure orecchini. Gli abiti che sceglie per i suoi programmi sono sempre molto eleganti ed è innegabile che le donino particolarmente. Ovviamente non mancano le foto social, che riscuotono sempre moltissimi like e commenti. Proprio ieri sera la donna si è recata ad una festa, e ha pubblicato una serie di storie sul suo profilo ufficiale Instagram in cui mostra il suo outfit per la serata, un abito chiaro molto luminoso, con paillettes e brillantini a manica lunga.

Il vestito oltre ad essere molto corto, ha anche una scollatura importante, che mette in mostra il seno della conduttrice. Proprio questa scollatura le reca qualche problema, già, perché durante un balletto la conduttrice è costretta a mantenersi con le mani per evitare che possa vedersi più del dovuto mentre si muove.