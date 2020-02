Emma Marrone, ospite nella puntata odierna di Verissimo, ha fatto una confessione sul matrimonio che ha spiazzato i telespettatori di Canale 5

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. In studio come sempre tantissimi ospiti: da Silvia Provvedi a Barbara Alberti, fino a Rita Pavone, Enrico Nigiotti ed Emma Marrone. La cantante, divenuta da poco anche attrice, è stata ospite in studio insieme a Gabriele Muccino, il regista che l’ha lanciata nel mondo del cinema. Emma è una delle protagoniste de “Gli anni più belli“, da giovedì in tutte le sale italiane. La cantante ha recitato magistralmente al fianco di Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti e Claudio Santamaria, che nel film è suo marito. Per Muccino, com’era trapelato nei mesi scorsi, la Marrone è diventata moglie e mamma. Ne “Gli anni più belli“, infatti, interpreta la moglie di Santamaria che, stufa della vita precaria del marito, decide di lasciarlo e crearsi una nuova famiglia.

Emma Marrone, la confessione sul matrimonio

Recitare per la prima volta in un film di Muccino non sarà stato di certo facile per la Marrone. La cantante, ospite nella puntata odierna di Verissimo, ha confessato qual è stata la scena più difficile: “La scena più difficile del film è stata quella del matrimonio. Amo Claudio (Santamaria ndr.) ma fare finta di essere una sposina innamorata è stato complicato”. L’esperienza sul set, però, le ha insegnato molto. Oltre a diventare una bravissima attrice, la Marrone ha anche capito una cosa importante sul matrimonio: “Non mi è venuta voglia di sposarmi, credo non succederà mai”. La Marrone, dopo le storie con Stefano De Martino e Fabio Borriello, adesso pare sia single. Emma è libera, felice e a quanto pare non ha assolutamente voglia di sposarsi. La sua confessione ha sicuramente spiazzato i telespettatori di Canale 5 e i suoi fan che la seguono in ogni occasione.

La Marrone questa sera sarà ospite insieme al papà nella puntata di C’è Posta per Te. La cantante, inoltre, è stata ospite nella settantesima edizione del Festival di Sanremo, prima con il cast de “Gli anni più belli” e poi con le cantanti che saranno protagoniste di “Una nessuna centomila” a Campovolo il 19 settembre. La sua carriera è assolutamente in ascesa. Dopo i successi nel mondo della musica, la Marrone è pronta per sfondare anche nel cinema: “Un altro film? Sono pronta. Se Gabriele dovesse chiamarmi, io ci sarò“.