Emma Marrone è stata bersagliata dagli insulti degli haters sui social dopo la notizia sulle sue condizioni di salute: è intervenuto anche Gabriele Muccino

Emma Marrone ha annunciato di doversi fermare un po’ nei prossimi giorni a causa di un problema di salute. Tutti si sono stretti intorno alla cantante per far sì che sentisse il calore necessario di chi la ama. Sì, perché sono in tanti quelli che la stimano come cantante e che, talvolta, ne sono proprio innamorati anche per quello che è come persona. Emma è una cantante molto famosa, da sempre ormai sulla cresta dell’onda. E, purtroppo, pare che nemmeno lei, nemmeno in un periodo delicato come questo, possa essere schermata da attacchi beceri di alcuni utenti social. Quelli che in gergo vengono chiamati haters, per intenderci.

Emma Marrone, insulti beceri: Gabriele Muccino ci mette la faccia

Non è dato sapere da dove nasca tutto questo odio per una persona che fa il proprio lavoro senza dar fastidio a nessuno. Un’artista che fa musica, lavora, si impegna in tutto ciò che fa, quale fastidio può provocare? Chissà, forse alcuni sono di pensieri politici opposti ai suoi. E, seppure fosse, può essere etichettato come un comportamento civile e normale, questo? Insultare persone perché hanno pensieri diversi dai propri non può essere ‘normale’. Eppure, nel 2019 si parla ancora di questo.

Gabriele Muccino, però, non ci sta. Così, su Twitter, si è schierato dalla parte della bella cantante salentina, scrivendo: “Insultate me, uomini col cuore pieno di vermi”. Il noto regista ha da poco terminato le riprese per il debutto di Emma al cinema nel film “Gli anni più belli”, in uscita il prossimo 13 febbraio. Un episodio riprovevole e che speriamo non si ripeta. Non può essere normale. Anzi, come direbbe sicuramente Barbara D’Urso in questo caso: “Non è normale che sia normale”. Sì, perché la violenza non è solo fisica. Le parole fanno male anche se, di sicuro, non ad una donna come Emma.