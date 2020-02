Guendalina Tavassi in biancheria intima rossa, si mostra col compagno su Instagram per festeggiare San Valentino: il web si infiamma letteralmente

L’ex gieffina Guendalina Tavassi continua a far parlare di sé, dopo i numerosi gossip che l’hanno vista protagonista nelle scorse settimane, sembra che stia affrontando un periodo di serenità insieme al compagno e ai figli. Sempre molto attiva sui Social Network, è seguita da 931 follower che impazziscono per lei. Tanti ovviamento sono anche gli Haters che negli anni l’influencer si è trovata a dover affrontare sotto le sue foto. Questo però non l’ha certamente scoraggiata, anzi, con un carattere forte e deciso ha sempre tenuto testa agli odiatori del web che non l’hanno risparmiata di commenti cattivi e fuori luogo. Fortunatamente, la Tavassi può contare sull’affetto della famiglia e degli amici più cari che non l’hanno mai abbandonata. Tra questi sicuramente il compagno Umberto D’Aponte, imprenditore napoletano con cui la Tavassi è convolata a nozze e che gli ha donato due splendidi bambini, frutto del loro amore, Chloe e Salvatore. Guendalina e Umberto sono molto uniti, come si può ben vedere sui loro profili social Instagram, su cui spesso è possibile vedere dei simpaticissimi video di cui sono protagonisti. Non è quindi raro vedere video come quello pubblicato ieri dalla donna sul suo profilo.

Guendalina Tavassi in biancheria intima: il web si infiamma

Mora, alta e con un fisico mozzafiato, la Tavassi non ha proprio nulla da invidiare a nessuno. E ieri in occasione della festa degli innamorati si è cimentata insieme al marito Umberto in una serie di video davvero divertenti e molto piccanti! Guendalina è una vera esperta di sex appeal, come si può notare dal suo profilo social, in cui la donna posta senza sosta foto con outfit pazzeschi. Lo stile dell’influencer è molto amato dalle follower e dalle giovanissime, che spesso cercano di imitarla. I capi che la donna indossa spesso le sembrano cuciti addosso e questo le consente di avere numerosi feedback positivi.

I video portati ieri sera dalla coppia hanno fatto impazzire il web. Sicuramente il merito va al completino intimo usato dalla Tavassi, di un rosso sgargiante e molto seducente. Poi c’è da dire che il marito travestito da Cupido, con tanto di pannolone e parrucca biondo platino ha fatto il resto! Un mix perfetto tra risate e sensualità che è riuscito davvero bene alla coppia! Che dire, complimenti alla coppia D’Aponte!