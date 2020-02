Il figlio di Enrico Ruggeri, Pico Rama: tra dread e musica. Ecco chi è

Chi è il figlio di Enrico Ruggeri, Pico Rama: la carriera nella musica e la partecipazione a Pechino Express.

Enrico Ruggeri è impegnato in televisione con il programma Una Storia da Cantare. Un format di successo che racconta le vicessitudini dei cantanti che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo, in questo caso specifico della puntata di oggi, 15 febbraio. Va detto però che Enrico Ruggeri, oltre ad essere un cantante è anche un bravo padre di famiglia. Il più grande dei suoi figli però, Pier Enrico Ruggeri, è quasi l’opposto del papà, nonostante sia anche lui super appassionato di musica. Chi è allora Pico Rama?

Chi è Pico Rama

Come abbiamo detto Pico Rama è uno pseudonimo. Figlio di Enrico Ruggeri, oggi ha 29 anni e compare spesso nelle foto del papà. Da lui ha sicuramente preso la voglia di cantare e la passione per la musica. Fisicamente ha un look parecchio diverso da quello che potremmo aspettarci. Abbigliamento un po’ alternativo, lunghi dread, barba… misticamente appassionato della vita lo abbiamo imparato a conoscere nel 2015 quando aveva partecipato a Pechino Express insieme al figlio di Al Bano, Yari Carrisi, creando la coppia degli Illuminati.

Età e profilo Instagram

Ma chi è Pico Rama. Nato il 24 marzo 1990, ariete, quest’anno compie 30 anni e ha all’attivo due album. Cantautore che unisce pop e rap ha conquistato la sua fetta di pubblico già prima di partecipare a Pechino Express, ma dopo il successo è aumentato. Oggi sui social non è molto attivo, anzi, sembra che il suo profilo sia abbandonato da diverso tempo e su di lui non ci sono notizie se non grazie alle foto che ogni tanto pubblica il padre.

Che canzoni ha fatto Pico Rama

Figlio di Enrico Ruggeri e Laura Ferrato, i genitori di Pico Rama si sono separati nel 1994 quando lui aveva solo quattro anni. Ha vissuto a Milano da sempre e la sua passione per la musica è proseguita negli anni portandolo a frequentare il Conservatorio Verdi di Milano dove ha studiato pianoforte e canto. Si è tuffato anche nel mondo del teatro con la Compagnia del Centro Teatro Attivo.

La carriera vera e propria è iniziata nel 2011 a livello musicale. In quell’anno infatti pubblica il suo primo album, La Danza della Realtà ispirandosi al romanzo di Jodorowsky. Nel 2013 esce il secondo disco intitolato Il Secchio e il Mare.