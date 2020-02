Qualche ora fa, nella casa del GF Vip è scoppiata una lite furiosa tra due concorrenti del reality: tra di loro sono volate parole davvero durissime.

Sono passate pochissime ore dall’undicesima del Grande Fratello Vip, eppure è già accaduto davvero di tutto. Non ci riferiamo, badate bene, allo scontro tra Antonella Elia e Serena Enardu oppure alle dure parole di Pago nei confronti di Fernanda Lessa, ma anche ad un furiosa lite avvenuta tra due concorrenti. Era una tranquillissima serata all’interno della casa di Cinecittà quando, per un motivo davvero incredibile, tra i due gieffini sono iniziate a volare delle parole davvero pesanti. C’è anche da dire che i concorrenti, ormai, sono rinchiusi da più di un mese all’interno della casa. Ed è più che normale, quindi, che basta davvero poco per perdere le staffe. Ecco, siete curiosi di scoprire di chi parliamo? E, soprattutto, di sapere cosa è realmente successo? Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, lite furiosa tra due concorrenti: il motivo è davvero incredibile

Convivere all’interno di una casa, ammettiamolo, non è assolutamente facile. Ci sono troppe abitudini diverse e, soprattutto, regole da rispettare a cui, magari, non tutti vogliono sottostare. Ecco. È proprio questo il motivo della lite furiosa che, qualche ora fa, è scoppiata nella casa del GF Vip. Era ora di cena, come dicevamo precedentemente, quando tra due concorrenti sono volate delle parole davvero grosse. Ma di chi parliamo? Di Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. Ma procediamo con ordine. E, soprattutto, cerchiamo di capire cosa è realmente accaduto tra di loro. La bellissima opinionista di Piero Chiambretti stava al lavabo intenta a lavare piatti e scodelle quando, ad un certo punto, ha chiesto a Patrick di darle una mano. ‘Patrick, li lavi tu oggi?’, chiede la Elia al suo compagno di viaggio. Immediata è stata la risposta del buon Pugliese. Che, senza troppi peli sulla lingua, ha esclamato: ‘No! Io ho lavato i miei, ognuno si lavasse i suoi’. Insomma, un ‘rifiuto’ che non passa affatto inosservato ad Antonella. Che, dopo le parole di Patrick, ha immediatamente replicato e ribadito di quanto tempo avesse trascorso lei, in questo mese, a lavare i piatti di tutti.

La questione è semplice: Antonella vorrebbe che Patrick lavasse i piatti di tutti così come lei ha fatto per diverso tempo. Patrick, dal canto suo, ritiene sia più giusto che ciascuno lavi i suoi di piatti, in modo che nessuno trascorra tanto tempo a pulire le stoviglie e padelle sporche. Ben presto, però, i toni sono diventati accesi. ‘Vai a c***e’, sbotta l’ex vincitore del reality. ‘Tu sei un attore. Mi hai detto vai a c***e, sei un gran maleducato come pensavo tu fossi’, risponde Antonella.