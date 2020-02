Nella puntata odierna di Domenica Live è stata ospite la mamma di Morgan, che ha rivelato un retroscena choc sulla lite tra il figlio e Bugo

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Domenica Live, programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. La puntata odierna è stata aperta dall’intervista alla mamma di Marco Castoldi, in arte Morgan. L’artista è salito agli onori della cronaca in questi giorni per la lite sul palco dell’Ariston di Sanremo con Bugo. I due si sono presentati in coppia alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Sincero“. Tra la terza e la quarta serata della manifestazione canora, il rapporto si è incrinato. I due artisti hanno avuto un diverbio prima dietro le quinte dell’Ariston e poi sul palco stesso, dove Marco Castoldi ha praticamente cambiato il testo del brano “Sincero“, provocando la reazione di Bugo, che ha abbandonato il palco, e la conseguente squalifica.

Domenica Live, retroscena choc su Morgan e Bugo

La lite tra i due artisti è divenuta l’argomento principale del Festival di Sanremo 2020. In televisione e sui giornali non si parla d’altro. La vittoria di Diodato è addirittura passata in secondo piano. Marco Castoldi e il suo ex partner hanno monopolizzato l’attenzione e tutti i giorni sono ospiti in un programma televisivo. L’uno a Mediaset, l’altro in Rai. Anche la famiglia dell’ex frontman dei Bluvertigo è stata tirata in causa. Oggi, ad esempio, la sorella era in collegamento con Domenica In, programma condotto da Mara Venier su Rai Uno, mentre la mamma era ospite a Domenica Live, programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. La donna ha rivelato un retroscena choc sulla lite tra il figlio e il suo ex partner. La donna, intervistata dalla conduttrice napoletana, ha dichiarato: “Mi sento in colpa perchè l’ho influenzato. Io sono una musicista e quando ho sentito la cover di Endrigo il giorno dopo ho chiamato Marco e gli ho detto: Bugo ti ha rovinato il testo“. È stata la donna, dunque, ad influenzare e soprattutto a fomentare l’artista.

La donna, però, non condivide l’atteggiamento assunto dal figlio sul palco dell’Ariston di Sanremo e gli ha chiesto in diretta televisiva di risolvere la questione con il suo ex amico. La ferita, però, sembra insanabile, soprattutto da parte di Marco Castoldi. Egli sarà ospite questa sera nella puntata di Live – Non è la D’Urso e affronterà le temutissime cinque sfere. In studio potrebbe arrivare anche la mamma, che oggi ha ricevuto l’invito ufficiale da parte della padrona di casa.