Elettra Lamborghini, la giacca si apre: scollatura da urlo, fan in delirio

Elettra Lamborghini ha pubblicato su Instagram una foto del suo outfit odierno: la giacca si apre e la scollatura rende bollente il popolare social network

Elettra è stata ospite nella puntata odierna di “Domenica In“, programma condotto da Mara Venier su Rai Uno. La Lamborghini si è fatta perdonare, dopo che la scorsa domenica aveva ‘dato buca’ alla Zia Mara. La cantante si è raccontata a tutto tondo: dagli esordi fino ai primi successi e alla partecipazione alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. Elettra si è anche esibita in studio con il brano “Musica (e il resto scompare)“, che all’Ariston non ha riscosso grandissimo successo ma è uno dei più ascoltati sulle piattaforme di streaming.

Elettra Lamborghini, la giacca si apre: scollatura da urlo

Per la puntata odierna di Domenica In, la Lamborghini ha scelto un outfit discretamente sobrio. La cantante ha indossata una giacca e un pantalone argentati con le paillettes. Il suo abito ha mandato in visibilio i telespettatori del programma di Mara Venier e le ha creato anche qualche ‘problema’. Durante l’intervista su Rai Uno, infatti, il pantalone si è sbottonato e la cantante si è imbarazzata in studio. Subito dopo la puntata di Domenica In, la Lamborghini ha postato la foto del suo outfit su Instagram. La giacca, leggermente aperta, ha messo in mostra una scollatura da urlo. La cantante ha reso bollente il popolare social network, strappando tantissimi commenti positivi. Qualcuno ha addirittura fatto notare che, durante la puntata di Domenica In, la cantante ha ‘messo in mostra’ le sue grazie.

La foto pubblicata da Elettra ovviamente ha ricevuto migliaia e migliaia di like. La cantante è molto seguita sui social e i fan la amano. Alcuni l’hanno addirittura seguita nella città dei fiori, aspettando per ore fuori al suo albergo.