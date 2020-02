Wanda Nara ‘da censura’: il body sgambato e super scollato mostra ‘troppo’, fan in tilt per lo scatto apparso su Instagram.

La sua bellezza incanta milioni di fan già da tantissimi anni. Ma grazie alle sue ultime esperienze in tv, sta conquistando il pubblico con la sua simpatia. Parliamo di lei, Wanda Nara, la nuova scoppiettante opinionista del Grande Fratello Vip. Ed è proprio grazie al ruolo nel reality che la bellissima moglie di Mauro Icardi si sta facendo conoscere meglio: sul web, tutti impazziscono per le sue espressioni ‘eloquenti’ durante le puntate. Le sue opinioni schiette, senza peli sulla lingua, convincono i telespettatori, che sono sempre più pazzi dell’argentina. Che, c’è da dirlo, continua a colpire tutti anche per la sua innegabile bellezza. Non solo sul piccolo schermo, ma anche sui social. Su Instagram, in particolare, Wanda ha più di sei milioni di followers, che, giorno dopo giorno, seguono le ‘avventure social’ della meravigliosa showgirl. Che, proprio qualche ora fa, ha pubblicato una foto che ha lasciato tutti senza parole. L’argentina indossa un body rosso, molto scollato e sgambato, che lascia poco spazio all’immaginazione: Instagram diventa ‘bollente’. Diamo un’occhiata al post che ha infiammato il web.

Wanda Nara in intimo: il body sgambato e super scollato fa impazzire Instagram

Basta poco a Wanda Nara per fare impazzire i suoi fan. La bellissima moglie del bomber Mauro Icardi è, infatti, una delle donne più amate del momento. E non è difficile capire il perché. L’argentina può contare su un fisico davvero invidiabile e, sui social, Wanda è solti postare scatti in cui si mostra in tutta la sua bellezza. È quello che è accaduto proprio qualche ora fa, quando la Nara ha pubblicato uno scatto che difficilmente poteva passare inosservato. Si tratta di un selfie allo specchio, in cui Wanda si mostra in intimo. E che intimo! L’argentina indossa un body rosso che non copre proprio ‘tutto’: super scollato e super sgambato, il post è decisamente ‘bollente’. ” San Valentino è già finito?”, scrive Wanda come didascalia al post. Per lei, a quanto pare, no! Ecco la foto che ha fatto impazzire i followers:

Eh si, ve lo avevamo detto! Wanda è davvero irresistibile nell’ultimo post apparso sul suo Instagram. E la reazione dei fan non si è fatta attendere: una pioggia di likes e commenti ha invaso lo scatto dell’argentina, che si conferma una delle donne più amate del momento. E voi, cosa aspettate a seguire Wanda Nara su Instagram? Non ve ne pentirete!