Chi è Patrizia Rossetti: conduttrice di Sanremo, concorrente a Pechino Express, Instagram e vita privata della presentatrice

Patrizia Rossetti è certamente uno dei volti più in vista del nostro panorama televisivo. A molti la Rossetti è nota per essere uno dei volti storici della televendita Italiana, ma per chi non lo sapesse, solo negli ultimi anni la donna si è dedicata a questo tipo di programmi. Infatti, la donna ha alle spalle una carriera lunga e ricca di successi, che le avranno portato grandi soddisfazioni, in televisione, in radio e anche in teatro. Patrizia ha infatti esordito sul piccolo schermo nel 1982, e da allora non l’ha più lasciato. Ma adesso scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera, la partecipazione a Sanremo, Pechino Express e la sua vita privata.

Chi è Patrizia Rossetti: Sanremo, Pechino Express, Instagram e vita privata

Patrizia Rossetti nasce il 19 marzo del 1958 a Montaione, piccolo paesino di 3000 abitanti in provincia di Firenze. Da mamma operaia e papà parrucchiere, la carriera della Rossetti inizia nel lontano 1982, quando grazie ad un concorso indetto da Domenica In riesce a vincere la possibilità di condurre Sanremo al fianco di Claudio Cecchetto. Quello ha rappresentato per lei un vero e proprio trampolino di lancio, lavorativamente parlando. Nello stesso anno conduce: ‘Prossimamente – Programmi per sette sere’, ‘Il Festival di Castrocaro’, ‘Il Festival di Pesaro’ trasmessi sempre sull’emittente Rai. Successivamente affianca Remo Remigi alla conduzione di Miss Italia su Canale 5. L’anno successivo nel 1983 debutta la fianco di Pippo Baudo nel quiz ‘Un milione al secondo’. Nelle stagioni 1984/1985 condurrà ‘Campo Aperto’, ‘C’est la Vie’ e ‘Che piacere averti qui’ insieme a Paolo Villaggio. Nel 1988 per un breve periodo sarà il volto di TeleCapodistria dove conduce ‘Donne Kopertina’. Ma la grande svolta arriva nell’autunno di quello stesso anno, quando cviene chiamata a condurre ‘Buon Pomeriggio’ su Rete 4. Programma pomeridiano dedicato interamente alle Telenovelas e alla Soap Opera in programma in quei tempi. Il programma ha un enorme successo e la Rossetti viene chiamata a presentarne anche gli Spin-off: ‘Buon pomeriggio serata speciale’ e ‘Buon pomeriggio Festival’. Nel 1991 conduce il veglione di Capodanno su Rete 4. In quegli anni inizia ad approcciarsi anche alla carriera da attrice, interpretando Suor Sorriso in ‘La donna del Mistero’. Grazie a tutti questi programmi, la Rossetti è stata negli anni ’90 il volto simbolo della terza rete della Mediaset. Mentre continua il suo lavoro di conduttrice, nel 2005 viene scelta come concorrente per ‘La Fattoria’, classificandosi terza con il 10% di voti. Nella stagione 2015-2016 è una delle inviate fisse del programma di Rai 2 ‘Quelli che il calcio’ e nel 2018 partecipa con Maria Teresa Ruta a Pechino Express, vincendo la competizione. Dal 1994 al 2003 conduce un programma radiofonico tutto suo su Radio Italia, intitolato ‘Amichevolmente vostra… Patrizia’, rubrica in onda nella tarda mattinata.

Tante sono anche le comparse in teatro, a cui però non ha dedicato lo stesso tempo della televisione. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che è stata legata sentimentalmente con Rudy Londoni, tecnico degli studi Mediaset. I due si sono conosciuti nel 2006 intraprendendo una lunga storia d’amore culminata col matrimonio nel 2012. Purtroppo però nel 2019 i due si separano.