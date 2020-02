Gabriel Garko e Gabriele Rossi non si vedono più: cosa è successo

Rapporto finito tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi? Cosa è successo tra i due e cosa ci fa Lorenzo Licitra con loro?

La notizia dell’ultim’ora che sta destando un po’ di scompiglio riguarda Gabriel Garko che, pare, abbia chiuso i rapporti con Gabriele Rossi. I due erano praticamente inseparabili, ma da qualche tempo a questa parte sui social è calato uno strano silenzio e, in giro, non si sono più visti insieme. Un’amicizia (visto che entrambi hanno smentito che ci fosse una storia d’amore) giunta però al capolinea e non si capisce perché.

Cosa è successo tra Garko e Rossi?

Come abbiamo anticipato i due hanno smentito che fra loro ci fosse qualcosa più di una semplice amicizia. Fatto sta che se prima erano sempre insieme, ora qualcosa è cambiato. I due non si vedono più in giro insieme e, sui social, dove prima erano super attivi e presenti, ora tutto tace. Persino il messaggio di San Valentino di Garko è finito nel nulla. Gabriele pare che, come riporta Solodonna, sia stato beccato a divertirsi in un locale di Milano, ovviamente senza Garko. Accanto a lui però, ultimamente è stato visto spesso il cantante Lorenzo Licitra, ex vincitore di X Factor. Situazione un po’ particolare che, in primis, mette in dubbio il fatto che tra Garko e Gabriele ci sia stata solo un’amicizia. Ma al di là di tutto viene da chiedersi cosa possa essere mai successo di così grave da indurre i due addirittura a rompere un’amicizia che sembrava più che consolidata.

Il settimanale Spy svela che Gabriele quindi è stato beccato a Milano in un locale senza Gabriel Garko e, anche se in quella precisa occasione Licitra non c’era, i più maliziosi suppongono che ci possa essere stato qualche problema legato proprio al rapporto instauratosi con l’ex vincitore di X Factor. Intanto sui social tutto tace e a noi non resta che aspettare e monitorare se qualcosa in termini di like o commenti si dovesse smuovere.