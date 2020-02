GF VIP 4, Patrick zittisce Antonella Elia: “Crotalo”, cosa significa

Nella puntata di stasera del GF VIP 4, Patrick Pugliese ha avuto una furiosa lite con Antonella Elia: “Crotalo”, ecco cosa significa

Questa sera è andata in onda una nuova puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. La puntata si prospettava molto infuocata e non ha deluso le aspettative. Uno dei temi della serata è stato lo scontro avvenuto nel weekend tra Patrick e Antonella. Quest’ultima aveva chiesto la squalifica del coinquilino perchè secondo lei l’aveva spinta. In puntata, però, è stato dimostrato che le accuse della Elia erano infondate e di conseguenza il gieffino può continuare la sua avventura nel reality show. I due, però, hanno avuto una lite furiosa e la Elia ha addirittura minacciato di abbandonare la casa.

GF VIP 4, Patrick zittisce Antonella Elia: “Crotalo”, il significato

Nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip, Patrick e Antonella hanno avuto una lite furiosa all’interno della casa più spiata d’Italia. Pugliese non è mai stato così arrabbiato durante la quarta edizione del reality show. Il gieffino si è letteralmente scagliato contro la sua coinquilina, che qualche giorno fa l’aveva accusato di essere stato violento nei suoi confronti. Patrick si è tolto tutti i sassolini della scarpe ed ha zittito la sua rivale imitando Vittorio Sgarbi. Se da una parte il critico d’arte ripeteva la parola “capra”, il concorrente del GF VIP 4, invece, ha ripetuto più volte la parola “Crotalo“. Il pubblico in studio ha applaudito, il popolo del web ha sorriso, ma molti non conoscono il significato della parola pronunciata dal gieffino. Il crotalo, secondo la Treccani, è un “genere di serpenti rappresentato da numerose specie e sottospecie americane, particolarmente diffuse dal Canada all’Argentina; le varie specie possiedono un apparato velenifero potentissimo e sono in genere chiamate serpenti a sonagli per la presenza di un organo risonante”.

Patrick, dunque, ha paragonato la Elia ad un serpente a sonagli. Un modo più gentile per darle della vipera.