Live Non è la D’Urso, Barbara D’Urso sbotta in diretta: “Arrogante e cafone”, poi chiude il collegamento; ecco cosa è successo.

Una puntata davvero scoppiettante, quella di ieri di Live Non è la D’Urso. Durante la diretta, è accaduto davvero di tutto. Emozioni e colpi di scena a non finire, e non è mancata una lite in diretta con protagonista Barbara D’Urso. Proprio così, la padrona di casa ha fatto di tutto per mantenere la calma, durante la puntata di ieri di Live. Ma uno degli ospiti in collegamento ha fatto letteralmente perdere le staffe alla conduttrice, che ha dovuto chiudere il microfono ed interrompere il collegamento. Di chi stiamo parlando? Di Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia. L’uomo era già stato ospite dalla D’Urso per la macchina della verità e, anche il quell’occasione, la tensione in studio era stata palpabile. Ieri sera, però, la situazione è peggiorata. Delle Piane, in collegamento con lo studio, ha criticato Barbara, sovrapponendosi spesso alla sua voce e non lasciandola parlare. Inoltre, Pietro ha spifferato alcuni retroscena sulla vita privata di Barbara e la sorella Daniela. La D’Urso si è infuriata e non poco. Ecco cosa è accaduto.

Uno scontro dai toni molto accesi, quello di ieri sera tra Barbara D’Urso e Pietro Delle Piane. Il fidanzato di Antonella Elia è tornato in collegamento a Live Non è la D’Urso, per parlare del presunto tradimento con Fiore Argento. Ma sin dall’inizio del collegamento, Pietro è apparso molto duro con Barbara, che ha criticato per aver, a detta sua, mancato di rispetto alla Elia durante la scorsa puntata. E, dopo essere stato più volte ripreso, Delle Piane ha continuato a parlare sopra gli ospiti. Barbara ha preso la parola: “Ti do un consiglio, quando vai in televisione, non solo qui a casa mia, cerca di essere meno arrogante e presuntuoso. Non essere cafone e non interrompere!”. Ma Pietro non sembra dare molto peso agli avvertimenti di Barbara e , a proposito del ‘casa mia’ utilizzato dalla conduttrice, l’uomo racconta un episodio che spiazza tutti:“Io ti devo dire che a casa tua ci sono stata tante volte, perché quando tu tanti anni fa andavi a lavorare, tua sorella Daniela mi chiamava e mi diceva ‘vieni che Barbara non c’è facciamo le feste’“. Un racconto che ha infastidioto la conduttrice, che ha comunque cercato di mantenere la calma: “Potrei spegnere il microfono ma non lo faccio, io volo alto!”. Ma i continui attacchi di Pietro e il suo accavallarsi con la voce di Barbara l’ha ‘costretta’ a fare quello che ha cercato di evitare dall’inizio: chiudere il microfono e il collegamento con l’ospite.

“Volevo consigliare al signore attore e doppiatore di non permettersi mai più di raccontare fatti miei privati, che riguardano me, mia sorella e casa mia. Per fare il simpaticone, perché non hai fatto ridere nessuno. Detto questo lo saluto caramente, Salutame a soreta!”. Con queste parole, Barbara chiude definitivamente il collegamento con Pietro Delle Piane.