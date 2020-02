Chi è Alessandro Tiberi figlio del celebre attore e doppiatore Pietro Tiberi: scopriamo insieme l’età, la carriera e la vita privata dell’attore Romano

Alessandro Tiberi è figlio del celebre attore e doppiatore Pietro Tiberi e ha deciso di seguire le orme del padre sin dalla tenera età. La sua è una carriera di tutto rispetto, attivissimo, tra cinema, teatro e doppiaggio. Molti sono gli attori di fama mondiale che Tiberi ha doppiato, tra cui anche il grandissimo Leonardo Di Caprio. È evidente quindi che quella di Alessandro è una figura decisamente importante e di rilievo per il panorama cinematografico italiano ed estero. Ma adesso andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua carriera e la vita privata.

Chi è Alessandro Tiberi: età, carriera e vita privata dell’attore

Nato a Roma il 28 giugno del 1977, figlio del celebre Pietro Tiberi, ha seguito le orme del padre. La carriera di attore inizia nel 1990 con una parte nel film ‘Ultrà’, e successivamente altri ruoli di più o meno rilevanza li ottiene con: ‘Ci hai rotto papà’, ‘The house of chicken’, Piovono mucche’, ‘Ascolta la canzone del vento’, ‘Forse si… Forse no’, ‘Scrivilo sui muri’, ‘Aspettando il sole’. Nel frattempo ovviamente non mancano le esibizioni teatrali e i lavori di doppiaggio. Tra i principali attori che Tiberi ha doppiato, troviamo:

Eddie Kaye Thomas in ‘American Pie’, ‘American Pie II’, ‘American Pie – il Matrimonio’, ‘American Pie – Ancora insieme’, ‘Tutti pazzi per Jenny’, ‘American Trip’

Leonardo Di Caprio in ‘Buon compleanno Mr. Grape’, ‘Poeti dell’inferno’

Tobey Maguire in ‘Pleasantville’

Alex Vincent in ‘La bambola assassina’

Elijah Wood in ‘Missione 3d – Game over’

Christopher Egan in ‘Eragon’

Ryan Toby in ‘Sister Act 2 – Più svitata che mai’

Tanti sono anche i film d’animazione a cui ha fornito la voce, tra cui: ‘Fievel sbarca in America’, ‘Le avventure di Peter Pan’, ‘Pokémon 4ever’ e ‘Planet 51’. Per quanto riguarda la carriera da attore, raggiunge un punto di svolta nel 2009 dove ottiene il ruolo da protagonista in ‘Generazione 1000 euro’, a cui poi seguono: ‘Boris’, ‘Immaturi’, ‘Immaturi – il viaggio’, ‘To Rome with love’, ‘Worker, pronti a tutto’ e ‘Lontano da te’. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo dirvi che viva nella capitale con la moglie Michela e i due figli: Dalia e Gregorio.