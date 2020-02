Pupo e Barbara D’Urso hanno avuto una storia? Il retroscena svelato in diretta dal cantante al GF Vip, Alfonso Signorini e il pubblico senza parole.

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, non sono mancate le emozioni, le risate, le liti e, come sempre, i colpi di scena. Oltre all’ingresso di tre nuove inquiline, una delle quali diventerà una concorrente ufficiale del reality tra qualche giorno, c’è stata anche l’eliminazione di Serena Enardu, sconfitta al televoto da Fabio Testi, e l’ingresso in casa di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, che hanno fatto una sorpresa al figlio Paolo, parlando con lui anche della sua storia con Clizia Incorvaia. Serata assolutamente scoppiettante quella di ieri, che ha visto anche il ritorno in studio di Pupo, il quale era stato assente nell’ultima puntata perché impegnato in una tournée in America. Il cantante, che aveva anche rischiato di non tornare in tempo per la diretta del GF Vip, è stato protagonista di un siparietto con Alfonso Signorini quando ha parlato di un suo vecchio flirt con una donna famosa. Secondo il conduttore si tratterebbe di Barbara D’Urso: ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cos’è successo.

Pupo ha avuto una storia con Barbara D’Urso in passato? Il cantante svela un retroscena in diretta al GF Vip

Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, si è parlato del presunto flirt passato tra Antonio Zequila e Adriana Volpe. La conduttrice nega che tra lei e l’attore sia mai accaduto qualcosa, ma lui con le sue parole lascia intendere il contrario. Nel commentare questa vicenda, l’opinionista Pupo ha rivelato che anche lui in passato ha avuto un flirt con una donna famosa, ma che lei lo nega. “Probabilmente le donne non dicono di essere state con me e Zequila perché siamo due sfigati”, ha scherzato il cantante. La rivelazione di Pupo, però, ha fatto subito drizzare le orecchie ad Alfonso Signorini, che gli ha chiesto nome e cognome della donna in questione, ma lui non ha voluto rispondere. “Finché si tratta di avere una storia con Celentano o Vasco Rossi, lo dicono, ma Pupo è uno sfigato, perciò negano”, ha aggiunto il cantante. A questo punto Signorini ha avuto un’illuminazione: “Ah, ma se è stata con Vasco Rossi, stai parlando di Barbara D’Urso!”, pensando che la donna in questione potrebbe essere proprio l’amatissima conduttrice.

“Io non ho detto niente”, ha risposto Pupo, mentre tutto il pubblico era già impazzito all’idea di un flirt tra lui e la D’Urso. Ma sarà realmente lei la donna misteriosa a cui ha fatto riferimento il cantante?