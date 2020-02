Amici 19, clamorosa anticipazione: i giudici del serale potrebbero essere proprio loro; ecco di chi si tratta.

Manca sempre meno alla fase finale di Amici di Maria De Filippi. Il talent show più longevo della nostra tv è giunto alla sua diciannovesima edizione e, anche quest’anno, la fase finale della gara si svolge negli appuntamenti serali. Con una clamorosa novità: il giorno di messa in onda sarà infatti il venerdì e non più il sabato come accade ormai da anni. Ma nella nuova edizione di Amici potrebbero esserci altre importanti novità. A partire dai giudici in studio, che si occuperanno di valutare le esibizioni dei vari allievi. Ebbene, come sempre prima dell’inizio, sul web circolano i primi nomi. E, tra tutti, spiccano quelli di Al Bano Carrisi e Romina Power! Proprio così: scopriamo tutti i dettagli dell’indiscrezione trapelata nelle ultime ore.

Al Bano e Romina giudici del serale di Amici di Maria De Filippi? È la clamorosa indiscrezione che sta facendo il giro del web nelle ultime ore. A lanciare la bomba è stato il conduttore Vito Diomede, che sul suo profilo Facebook ha pubblicato un video in cui si trova proprio con Al Bano. Nelle immagini, il cantante pugliese dichiara: “Sono stato chiamato per 6 trasmissioni televisive ed una di questa trasmissioni capita il 28 febbraio”. Impossibile non pensare ad Amici, che partirà proprio venerdì 28 febbraio su Canale 5. Sebbene il cantante non abbia specificato se le ‘sei trasmissioni’ siano sei puntate di Amici, Diomede ha scritto proprio questo, nella didascalia al post pubblicato su Facebook: “Al Bano e Romina Power ospiti fissi nel cast di Amici per 6 puntate televisive con Maria De Filippi”. Insomma, queste parole non sembrano lasciare spazio a dubbi. Non ci resta che scoprire se la coppia più amata della musica italiana sarà al serale in qualità di ospiti o se Al Bano e Romina avranno proprio l’arduo compito di giudicare le performance dei concorrenti.

Nulla è ancora ufficiale, ma manca davvero poco per scoprire tutte le novità e le sorprese del serale della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Chi saranno giudici e chi saranno i coach? Non ci resta che attendere venerdì 28 febbraio per tutte le risposte sul talent show più amato della nostra tv! Stay tuned!