Antonella Elia ha messo in allarme i social ieri martedì 18 febbraio: per qualche ora è sparita dalle telecamere delle casa più spiata d’Italia. I fan del reality si sono preoccupati. Ecco cosa è successo.

Nell’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello VIP Antonella Elia ha avuto un’accesissima lite con Patrick Ray Pugliese. Tutto è nato per chi doveva lavare i piatti ma quanto accaduto dopo è stato incredibile: il concorrente avrebbe dato uno ‘spintone’ alla Elia, ma ciò non pare sia accaduto, come hanno poi dimostrato le immagini. Durante il chiarimento Antonella ha avuto un crollo psicologico ed ha perso completamente le staffe, sostenendo anche la sua volontà di abbandonare la casa. Nella giornata di ieri, martedì 18 febbraio, il pubblico della casa più spiata d’Italia si è allarmata quando non ha visto, dalle riprese, la Elia: “Antonella è uscita?”, “Non si vede da ore” hanno chiesto tutti. Dov’era l’ex volto di Non è la Rai? Ecco cosa è accaduto.

Grande Fratello VIP, Antonella Elia scompare dalla casa: social in allarme

Antonella Elia ha accusato decisamente il colpo dopo quanto accaduto nell’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello VIP. La lite con Patrick l’ha scossa particolarmente e tutti parlano della crisi che ha avuto in diretta. Nella giornata di ieri i social sono andati letteralmente in tilt perchè, dalla diretta della casa più spiata d’Italia, Antonella è sparita per più di tre ore. E’ cominciata la ricerca spasmodica alla showgirl: ‘Dov’è la Elia?’, ‘E’ sparita?’ ‘Non si vede da ore’ chiedevano tutti sui social. In molti hanno pensato che la concorrente fosse uscita dalla casa di Cinecittà. La verità è che il famoso volto televisivo torinese, classe ’63, era in sauna per rilassarsi. Falso allarme dunque, l’ex valletta di Mike Bongiorno aveva bisogno di un po’ di relax.

Non sono giornate facili per la concorrente che nell’ultima diretta del reality ha litigato con alcuni dei suoi coinquilini, in particolare Patrick. Al termine della puntata Antonella si è lasciata andare alle lacrime ed a consolarla ci ha pensato Fabio Testi che con parole dolci le ha tirato su’ il morale. L’attore 78enne durante la diretta si era schierato contro l’ex valletta per difendere Fernanda Lessa: la Elia, prima che Fabio si allontanasse, ha rassicurato l’attore dicendogli che avrebbe provato a riflettere sulle sue parole.